Η 60χρονη οδηγός που πάτησε με το όχημά της ένα αδέσποτο σκυλάκι στη Γαστούνη έλαβε προθεσμία 48 ωρών προκειμένου να καταθέσει τις γραπτές της εξηγήσεις στις αρχές. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς το άτυχο ζώο ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στην τοπική κοινωνία και η δικαστική διερεύνηση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η Σίσσυ ήταν μια ηλικιωμένη σκυλίτσα 24 χρόνων, ούτε 5 κιλά, που την αγαπούσε όλη η γειτονιά. Ταϊζόταν και φροντιζόταν τόσα χρόνια από τους γείτονες.

Το ζώο για χρόνια ζούσε με τη φροντίδα και την αγάπη των κατοίκων της περιοχής. Οι γείτονες την τάιζαν, τη φρόντιζαν και την προστάτευαν, χαρίζοντάς της ό,τι κάθε ζωντανό πλάσμα αξίζει, αγάπη και σεβασμό.

Η πλευρά της κατηγορούμενης αρνείται την πρόθεση, με τη γυναίκα να υποστηρίζει ότι δεν κατάλαβε τη σοβαρότητα της κατάστασης την ώρα που βρισκόταν στο τιμόνι.

«Νόμιζα ότι είχε φύγει από τον δρόμο» είπε η 60χρονη, παρουσιάζοντας τη δική της εκδοχή για τις συνθήκες του συμβάντος.

Σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή, η οδηγός αντιλήφθηκε την παρουσία του ζώου αρχικά, αλλά θεώρησε ότι η συνέχεια της πορείας της δεν θα του προκαλούσε κακό.

Η 60χρονη οδηγός μέσω του συνηγόρου της ανέφερε πως δεν κατάλαβε ότι πάτησε το σκυλάκι. Ισχυρίστηκε μάλιστα πως σταμάτησε το αυτοκίνητο αρχικά επειδή υπήρχαν λακκούβες και συνέχισε, πιστεύοντας ότι ο σκύλος είχε φύγει, χωρίς να συνειδητοποιήσει πως τον πάτησε.

Δια του συνηγόρου της η γυναίκα ισχυρίστηκε πως νόμιζε πως πάτησε μια πέτρα ή ένα σαμαράκι. Ανέφερε επίσης πως ενημερώθηκε από τον γιο της για το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.