Ενώπιον της ανακρίτριας Χανίων οδηγήθηκαν το πρωί της Πέμπτης οι τέσσερις αστυνομικοί που βρίσκονται κατηγορούμενοι στην υπόθεση θανάτου του Κώστα Μανιουδάκη ο οποίος σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου το 2023 στα Χανιά.

Του ανταποκριτή μας στην Κρήτη στο flashnews

Μετά τις απολογίες τους που διήρκεσαν περίπου έξι ώρες, Εισαγγελέας και Ανακρίτρια, σύμφωνα με πληροφορίες, αποφάσισαν να αφεθούν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και επιπλέον για τους δύο οικονομική εγγύηση 20.000 ευρώ ο καθένας και για τους άλλους δύο οικονομική εγγύηση 5.000 ευρώ ο καθένας.

Υπενθυμίζεται ότι το 2024 η Εισαγγελία είχε ασκήσει δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και από κοινού σε βάρος των τεσσάρων αστυνομικών της ομάδας των ΤΑΕ που συμμετείχαν στον συγκεκριμένο έλεγχο.