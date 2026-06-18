Αναστάτωση προκλήθηκε σε σχολική γιορτή στα βόρεια προάστια, καθώς σημειώθηκε αστυνομική έφοδος, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ένας 12χρονος.

Σύμφωνα με τον Alpha, το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα σε εμπορικό κέντρο όπου σύλλογος γονέων και κηδεμόνων γυμνασίου των βορείων προαστίων οργάνωσε σχολική γιορτή.

Εκεί, ένα παιδί αστυνομικού φέρεται να έπεσε θύμα bullying από άλλο παιδί, το οποίο απείλησε να το χτυπήσει μαζί με παρέα.

Τότε, το παιδί ειδοποίησε την αστυνομία, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί ο πατέρας του μαζί με αστυνομικούς και να συλλάβουν τον 12χρονο.

«Του είπε μόλις βγεις έξω θα σε περιμένω με τους φίλους μου να σε πλακώσω στο ξύλο. Εγώ ήμουν στην εργασία μου. Ενημέρωσα το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης όπου έστειλε περιπολικά μηχανές», είπε ο πατέρας στον Alpha.

«Μπήκανε μέσα οι αστυνομικοί, γύρω στα 15 άτομα, και τα παιδιά τρομάξανε που είδαν τόσους αστυνομικούς ένστολους με πλήρη εξοπλισμό και κάποιος ήταν με full face, μπήκε μέσα με μάσκα. Ακούστηκε ότι κάποιο παιδί έκανε μπούλινγκ στο άλλο. Μάθαμε πως το παιδάκι μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό τμήμα», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Ο πατέρας του θύματος, που είναι και αστυνομικός στο επάγγελμα, δήλωσε ότι ο γιος του είχε πέσει θύμα bullying από την αρχή της χρονιάς στο προηγούμενο σχολείο του και για το λόγο αυτό άλλαξε σχολείο, ενώ είχε πέσει και θύμα ξυλοδαρμού.

Ο ίδιος είπε ότι τότε δεν τήρησε τις νόμιμες διαδικασίες αλλά πήγε και έπιασε ένα από τα παιδιά για να του μιλήσει. «Γύρισε στους γονείς του και τους είπε “εγώ τον πλησίασα και τον χτύπησα πάρα πολύ άσχημα”», είπε ο αστυνομικός, αναφέροντας ότι σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του.

Για το συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση σε βάρος του αστυνομικού ενώ με πολυσέλιδη επιστολή του στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. ζητά να ληφθούν μέτρα για το παιδί του που κινδυνεύει.