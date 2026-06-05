Τη Δευτέρα, οι 12 από τους 14 κατηγορούμενους για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη, θα παρουσιαστούν ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή.

Δύο κατηγορούμενοι, γονείς του, κατά την δικογραφία, αρχηγού εγκληματικής οργάνωσης, ζήτησαν λόγω ηλικίας να δώσουν σήμερα εξηγήσεις για όσα τους αποδίδονται. Οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν νωρίς το βράδυ σήμερα στον δικαστικό λειτουργό και μετά τις απολογίες τους, με την σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Στο ηλικιωμένο ζευγάρι επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από την χώρα και ορίστηκε καταβολή χρηματικής εγγύησης 10 χιλιάδων ευρώ στον καθένα.

Νωρίς το απόγευμα οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς άσκησαν σε βάρος των 14, ποινική δίωξη για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος σχετικά με πενταετή οργανωμένη δράση ομάδας που φέρεται μέσω ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ να προκάλεσε ζημία που υπολογίζεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ