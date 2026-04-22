Σε σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή» που φέρει τον τίτλο «Επικοινωνία με “διακοπές”» και αναφέρει πως υπάρχουν «προβλήματα στον συντονισμό των αστυνομικών δυνάμεων στην Αττική έχει προκαλέσει το γεγονός ότι το σύστημα κρυπτογραφημένης επικοινωνίας Tetra Sepura έχει τεθεί εκτός λειτουργίας» απαντά με ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ..

«Κανονικά και χωρίς καμία επίπτωση στην επιχειρησιακή ικανότητα των αστυνομικών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, πραγματοποιείται η επικοινωνία και ο συντονισμός» σημειώνει χαρακτηριστικά το Αρχηγείο του Σώματος.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Με αφορμή σημερινό δημοσίευμα εφημερίδας σχετικά με τα μέσα επικοινωνίας των αστυνομικών υπηρεσιών, επισημαίνεται ότι η επιχειρησιακή λειτουργία, ο συντονισμός των δυνάμεων και η διαχείριση περιστατικών πραγματοποιούνται κανονικά και χωρίς καμία απολύτως επίπτωση στην επιχειρησιακή ικανότητα των Υπηρεσιών.

Οι αστυνομικές δυνάμεις επιτελούν απρόσκοπτα την αποστολή τους, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας, βάσει προβλεπόμενων διαδικασιών, με πλήρη επάρκεια και διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει επιχειρησιακά παρούσα και αποτελεσματική, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την άμεση ανταπόκριση και την ασφάλεια των πολιτών.