«Μπλόκο» της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε δεκάδες ακίνητα, πολυτελή αυτοκίνητα, σκάφη ακόμη και τάνκερ που φέρονται να σχετίζονται με κατηγορούμενους στην υπόθεση κυκλώματος παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων που ήρθε στο φως πριν από περίπου δύο μήνες.

Η έρευνα της Αρχής συνεχίστηκε μετά την προφυλάκιση των 10 από τους συνολικά 26 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων και δύο αδέλφια, με τις κωδικές ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν», στα οποία αποδίδεται πρωταγωνιστικός ρόλος. Σύμφωνα με τις αρχές, από την εγκληματική δράση του κυκλώματος που φέρεται να δρούσε την περίοδο 2018-2023, το ελληνικό δημόσιο εκτιμάται ότι ζημιώθηκε πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η έρευνα φέρεται να ανέδειξε πως οι κατηγορούμενοι δρούσαν χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, εταιρείες «φαντάσματα», εικονικά τιμολόγια, ψευδείς βεβαιώσεις.

Έτσι, η Αρχή προχώρησε σε δεσμεύσεις των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται, θεωρώντας ότι αυτά συνδέονται με ξέπλυμα μαύρου χρήματος και απέστειλε το πόρισμα που συνέταξε, το οποίο αριθμεί 130 σελίδες, στον εισαγγελέα. Συγκεκριμένα, δεσμεύτηκαν: 42 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται κυρίως για μεζονέτες και πολυτελή ακίνητα, αγροτεμάχια αλλά και ένα ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο. 26 αυτοκίνητα, τα περισσότερα πανάκριβα, όπως Πόρσε, Land Rover, φορτηγά, ρυμουλκούμενα, τροχόσπιτα κλπ. 7 σκάφη από τα οποία δύο προσφέρονταν για ενοικίαση, τρία επιβατικά και τρία τάνκερ.

Αξίζει να σημειωθεί πως πληροφορίες αναφέρουν ότι στην εγκληματική οργάνωση, από τα στοιχεία της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, φέρονται να εμπλέκονται 38 φυσικά πρόσωπα και 21 νομικά πρόσωπα.