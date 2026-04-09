Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση σοκαριστικής κακοποίησης βρέφους στον Πύργο, με τις δικαστικές αρχές να προχωρούν σε αυστηρές αποφάσεις μετά τα νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς η κατάσταση της υγείας του παιδιού παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews στην Ηλεία

Σύμφωνα με πληροφορίες η μητέρα του βρέφους και ο σύντροφός της οδηγήθηκαν το πρωί της Πέμπτης ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους και οι δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, έπειτα από απόφαση της ανακρίτριας, με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας εισαγγελικής λειτουργού.

Η Εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση απήγγειλε κατηγορίες τόσο σε βάρος της μητέρας όσο και του συντρόφου της, καθώς τα τραύματα που έφερε το βρέφος ήταν πολυάριθμα και ιδιαίτερα εμφανή. Την ίδια στιγμή, το παιδί εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ως βασικός δράστης φέρεται ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να δάγκωνε και να έκαιγε με τσιγάρο το μικρό κορίτσι, ενώ η μητέρα κατηγορείται ότι δεν προέβη σε καμία ενέργεια προκειμένου να αποτρέψει την κακοποίηση.