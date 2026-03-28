Τις δικαιολογίες που είπε στους γιατρούς η μητέρα του 10 μηνών βρέφους που μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Πύργου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο στην Πάτρα με τραύματα που παραπέμπουν σε άγρια κακοποίηση, αποκάλυψε ο διοικητής του νοσοκομείου Πύργου, Σπύρος Πολίτης.

«Η μητέρα απέδωσε τα σημάδια στο σώμα του παιδιού σε παιχνίδι με άλλα παιδιά, υποστηρίζοντας ότι οι μικρές δαγκωματιές προήλθαν από τα ξαδέρφια του, ενώ για τον τραυματισμό στο πόδι, ισχυρίστηκε ότι οφείλεται σε πτώση από το καρότσι.

Όπως είπε, από την πρώτη στιγμή κρίθηκε ότι «κάτι περίεργο συνέβαινε», γεγονός που οδήγησε στην άμεση εμπλοκή των Αρχών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το παιδί είχε εκδορές, μικρές δαγκωματιές και κατάγματα, με τις ακτινογραφίες να δείχνουν τουλάχιστον ένα κάταγμα, ενώ διευκρίνισε ότι οι γιατροί στο νοσοκομείο Πύργου δεν διαπίστωσαν εγκαύματα.

Οι γιατροί στο Καραμανδάνειο, όπου μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο του Πύργου για εξειδικευμένη ορθοπεδική αντιμετώπιση, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα σοκαριστικό περιστατικό, διαπιστώνοντας την ύπαρξη δύο καταγμάτων στο μηρό, ενός στο αντιβράχιο, αλλά και εμφανών σημαδιών από καψίματα και δαγκώματα.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, υπογράμμισε ότι η έγκαιρη παρέμβαση των γιατρών και η ειδοποίηση της εισαγγελίας ουσιαστικά έσωσαν τη ζωή του παιδιού. Όπως τόνισε, η μητέρα επιχείρησε να αποχωρήσει από το νοσοκομείο του Πύργου πριν ολοκληρωθούν οι εξετάσεις, φοβούμενη ότι θα αποκαλυφθεί η κακοποίηση.

«Η πράξη του οικογενειακού περιβάλλοντος απέναντι στο κοριτσάκι είναι εγκληματική. Το παιδάκι πήγε στο νοσοκομείο του Πύργου με ανοιχτά κατάγματα στο μηρό και στον βραχίονα, ενώ το κάταγμα είχε προκαλέσει οστεομυελίτιδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αν το νοσοκομείο δεν είχε ενεργοποιηθεί όταν έφυγε η μητέρα χωρίς να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και δεν είχε ειδοποιήσει την εισαγγελία, το παιδάκι θα ήταν πεθαμένο. Μιλάμε για εγκληματική ενέργεια από την πλευρά του οικογενειακού περιβάλλοντος. Αυτό δείχνει και τον τρόπο που αντιμετωπίζεται στο σπίτι το παιδί», πρόσθεσε.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το χρονικό της υπόθεσης ξεκινά την Παρασκευή 13 Μαρτίου, όταν η μητέρα μετέφερε το βρέφος στο νοσοκομείο του Πύργου. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, αποχώρησε αιφνιδιαστικά με το παιδί, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας, καθώς κρίθηκε ότι τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η ζωή του.

Με προφορική εντολή εισαγγελέα, τρεις ημέρες αργότερα, τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, η μητέρα επέστρεψε στο νοσοκομείο συνοδεία αστυνομικών, επιτρέποντας την ολοκλήρωση της ιατρικής αξιολόγησης. Το παιδί νοσηλεύτηκε αρχικά στον Πύργο και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Καραμανδάνειο για εξειδικευμένη φροντίδα.

Η 18χρονη μητέρα κρατείται, ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής έκθεσης, η οποία αναμένεται να επιβεβαιώσει τα ευρήματα περί κακοποίησης και να καθορίσει την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις εξετάσεις στο νοσοκομείο του Πύργου διαπιστώθηκε επίσης ότι η ίδια είναι εκ νέου έγκυος, χωρίς να το γνωρίζει.

Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να ερευνούν σε βάθος τις συνθήκες διαβίωσης του παιδιού και τις ευθύνες του οικογενειακού περιβάλλοντος