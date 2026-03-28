Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση του βρέφους από την Πάτρα, το οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα που παραπέμπουν ξεκάθαρα σε κακοποίηση.

Το 10 μηνών κοριτσάκι φέρει εκτεταμένα σημάδια στο σώμα του, όπως εγκαύματα, δαγκωματιές, αλλά και πολλαπλά κατάγματα, τόσο παλαιά όσο και πρόσφατα, ενώ παρουσιάζει και οστεομυελίτιδα, γεγονός που καταδεικνύει την έλλειψη φροντίδας σε προγενέστερους τραυματισμούς.

Η κατάσταση του παιδιού έχει προκαλέσει έντονη οργή και ανησυχία, καθώς τα ευρήματα των γιατρών αποκαλύπτουν ένα σοβαρό και διαχρονικό μοτίβο κακοποίησης. Οι γιατροί στο Καραμανδάνειο, όπου μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο του Πύργου για εξειδικευμένη ορθοπεδική αντιμετώπιση, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα σοκαριστικό περιστατικό, διαπιστώνοντας την ύπαρξη δύο καταγμάτων στο μηρό, ενός στο αντιβράχιο, αλλά και εμφανών σημαδιών από καψίματα και δαγκώματα.

Άμεση κινητοποίηση

Καθοριστική αποδείχθηκε η άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, υπογράμμισε ότι η έγκαιρη παρέμβαση των γιατρών και η ειδοποίηση της εισαγγελίας ουσιαστικά έσωσαν τη ζωή του παιδιού. Όπως τόνισε, η μητέρα επιχείρησε να αποχωρήσει από το νοσοκομείο του Πύργου πριν ολοκληρωθούν οι εξετάσεις, φοβούμενη ότι θα αποκαλυφθεί η κακοποίηση.

«Η πράξη του οικογενειακού περιβάλλοντος απέναντι στο κοριτσάκι είναι εγκληματική. Το παιδάκι πήγε στο νοσοκομείο του Πύργου με ανοιχτά κατάγματα στο μηρό και στον βραχίονα, ενώ το κάταγμα είχε προκαλέσει οστεομυελίτιδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αν το νοσοκομείο δεν είχε ενεργοποιηθεί όταν έφυγε η μητέρα χωρίς να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και δεν είχε ειδοποιήσει την εισαγγελία, το παιδάκι θα ήταν πεθαμένο. Μιλάμε για εγκληματική ενέργεια από την πλευρά του οικογενειακού περιβάλλοντος. Αυτό δείχνει και τον τρόπο που αντιμετωπίζεται στο σπίτι το παιδί», πρόσθεσε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα ευρήματα στο Καραμανδάνειο ενισχύουν το σενάριο της κακοποίησης, καθώς καταγράφηκαν σημάδια που παραπέμπουν σε δαγκωματιές και εγκαύματα. «Αυτοί οι γονείς θα πρέπει να κάτσουν στο σκαμνί, τελεία και παύλα. Πού είναι αυτές οι κοινωνικές υπηρεσίες σε κάθε Δήμο;», ανέφερε με έντονο ύφος.

Το χρονικό

Το χρονικό της υπόθεσης ξεκινά την Παρασκευή 13 Μαρτίου, όταν η μητέρα μετέφερε το βρέφος στο νοσοκομείο του Πύργου. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, αποχώρησε αιφνιδιαστικά με το παιδί, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας, καθώς κρίθηκε ότι τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η ζωή του.

Με προφορική εντολή εισαγγελέα, τρεις ημέρες αργότερα, τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, η μητέρα επέστρεψε στο νοσοκομείο συνοδεία αστυνομικών, επιτρέποντας την ολοκλήρωση της ιατρικής αξιολόγησης. Το παιδί νοσηλεύτηκε αρχικά στον Πύργο και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Καραμανδάνειο για εξειδικευμένη φροντίδα.

Η 18χρονη μητέρα κρατείται, ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής έκθεσης, η οποία αναμένεται να επιβεβαιώσει τα ευρήματα περί κακοποίησης και να καθορίσει την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις εξετάσεις στο νοσοκομείο του Πύργου διαπιστώθηκε επίσης ότι η ίδια είναι εκ νέου έγκυος, χωρίς να το γνωρίζει.

Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να ερευνούν σε βάθος τις συνθήκες διαβίωσης του παιδιού και τις ευθύνες του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Το Χαμόγελο του Παιδιού

Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε και το Χαμόγελο του Παιδιού, στην οποία αναφέρει:

«Με αφορμή δημοσιεύματα, βάσει των οποίων ένα μωρό μόλις 10 μηνών νοσηλεύεται με κατάγματα και εγκαύματα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα,

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:

28/05/24 κατόπιν εισαγγελικής εντολής «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Missing Kid Alert, με στόχο την αναζήτηση της 16χρονης, τότε, μητέρας, σήμερα, του 10μηνου μωρού, η οποία είχε πραγματοποιήσει φυγή από το σπίτι της.

11/7/2024 έληξε ο μηχανισμός Missing Kid Alert, καθώς η 16χρονη επέστρεψε σπίτι της.

Παράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες του Οργανισμού για την 16χρονη, από τις 20/5/24 και ανεξάρτητα από την αναζήτηση, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρείχε φροντίδα στον 13χρονο αδερφό της αγνοούμενης, ο οποίος είχε βρεθεί να περιπλανιέται μόνος στην Πάτρα και κατόπιν εισαγγελικής εντολής βρισκόταν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Στις 04/06/24 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε αίτημα για τη φιλοξενία του 13χρονου, το οποίο δεν υλοποιήθηκε.

Σήμερα, 2 χρόνια μετά, η ελληνική κοινωνία για πολλοστή φορά συγκλονίζεται από την –όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ- βάναυση κακοποίηση ενός μωρού.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», κλιμάκιο του οποίου βρίσκεται σήμερα στην Πάτρα για την 1η συνάντηση του Περιφερειακού Δικτύου Δυτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή θεσμικών και εθελοντικών φορέων της περιοχής με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για την αποτελεσματικότερη διαχείριση όλων των φαινομένων που απειλούν τα παιδιά, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές, που έχουν αναλάβει την υπόθεση του μωρού 10 μηνών».