Ένα περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης καταγγέλθηκε από μία 14χρονη σε βάρος ενός 17χρονου τα ξημερώματα της Τετάρτης 8 Απριλίου, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, ο 17χρονος από την Αίγυπτο κατηγορείται ότι βίασε την ανήλικη, η οποία μάλιστα τον φιλοξένησε στο σπίτι του πατριού της. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ανήλικη κατήγγειλε στις Αρχές ότι χθες τα ξημερώματα ο 17χρονος κι ενώ τον φιλοξενούσε στο σπίτι της προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της χωρίς τη θέλησή της.

Μετά την καταγγελία της 14χρονης, ο ανήλικος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Για την 14χρονη έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με το thestival.