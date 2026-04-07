Ιδιόχειρο σημείωμα με αποδέκτες τη σύζυγό του και τον αδερφό του φαίνεται πως είχε αφήσει ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός, δεμένος με tie-wrap στον λαιμό, το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας στην Παιανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν το σημείωμα, στο οποίο ανέφερε πόσο πολύ τους αγαπάει, ενώ προχώρησαν και στην ταυτοποίησή του.

Πρόκειται για Έλληνα γεννημένο το 1977, με τον ιατροδικαστή να εκτιμά ότι πρόκειται για αυτοχειρία, αλλά να περιμένει πρώτα να ολοκληρωθεί η νεκροψία – νεκροτομή πριν κλείσει οριστικά την υπόθεση.

Άγνωστα παραμένουν τα αίτια που οδήγησαν τον 49χρονο στην αυτοχειρία και μάλιστα με έναν τόσο σκληρό τρόπο, καθώς βρέθηκε δεμένος με δύο tie wrap γύρω από τον λαιμό του και μέσα σε χαντάκι.

Σημειώνεται πως ο συναγερμός στις Αρχές σήμανε αργά το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας, όταν στην περιοχή της Παιανίας και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Λεονταρίου και 541 π.Χ. εντοπίστηκε νεκρός ο άνδρας.

Την ΕΛ.ΑΣ. ειδοποίησε διερχόμενο άτομο που αρχικά νόμιζε ότι ο άνδρας ήταν απλώς χωρίς τις αισθήσεις του. Ωστόσο, αποδείχτηκε νεκρός.