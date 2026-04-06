Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα της Μ. Δευτέρας στην ΕΛΑΣ όταν στην περιοχή της Παιανίας και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Λεονταρίου και 541π.Χ. εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας, πνιγμένος με tie-wrap που ήταν τυλιγμένα στον λαιμό του.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για άνδρα ηλικίας περίπου 45-55 ετών, ο οποίος δεν είχε πάνω του κάποιο στοιχείο αναγνώρισης (ταυτότητα, δίπλωμα ή κάτι άλλο).

Την ΕΛΑΣ ειδοποίησε διερχόμενο άτομο που αρχικά νόμιζε ότι ήταν απλά χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας, ωστόσο, αποδείχτηκε νεκρός.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, αναμένεται ιατροδικαστής να εξετάσει μακροσκοπικά τη σορό αν και περισσότερα θα στοιχεία θα δώσουν η νεκροψία – νεκροτομή και οι τοξικολιγικές εξετάσεις.

Οι αστυνομικοί αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας, καθώς δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.



