Πολλά είναι τα ερωτήματα αναφορικά με τον άνδρα που βρέθηκε νεκρός κα με tie-wrap τυλιγμένα στο λαιμό του στην περιοχή της Παιανίας χθες, Μεγάλη Δευτέρα το βράδυ.

Η σορός του άνδρα που δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, ούτε έχει προσδιοριστεί η ηλικία του εντοπίστηκε γύρω στις 20:30 δίπλα σε έναν παιδότοπο στην άκρη του δρόμου, στην οδό Λεονταρίου.

Οι Αρχές αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, καθώς ο άνδρας βρέθηκε δεμένος με δύο tie-wrap γύρω από τον λαιμό του και μάλιστα οι άκρες τους ήταν αντίθετα η μία από την άλλη.

Οι άκρες βρέθηκαν αντίθετα η μία από την άλλη, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί ο άνθρωπος να έβαλε τέλος στη ζωή του.

Τι λένε κάτοικοι της περιοχής

Οι κάτοικοι της περιοχής, όπως μετέδωσε το πρωί της Μεγάλης Τρίτης η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» ανέφεραν πως αρκετές ώρες πριν δεν είδαν κανέναν στη γειτονιά τους, οπότε υπάρχει και το ενδεχόμενο να άφησαν άγνωστοι τη σορό του άνδρα στην άκρη του δρόμου μέχρι να τον βρει κάποιος περαστικός.