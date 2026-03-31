Στιγμές τρόμου έζησε υπάλληλος πρατηρίου καυσίμων στο Αγρίνιο, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με ένοπλο ληστή κατά τη διάρκεια της βραδινής του βάρδιας. Ωστόσο, η ληστεία στο Αγρίνιο έλαβε μια απρόσμενη τροπή, όταν ο 55χρονος ληστής εξομολογήθηκε σε ιερέα και στη συνέχεια παραδόθηκε. Μάλιστα, επέστρεψε και τα 695 ευρώ που απέσπασε από τον υπάλληλο της επιχείρησης. Το θύμα της ληστείας, ο υπάλληλος του βενζινάδικου δηλαδή, μίλησε σήμερα στην εκπομπή Live News μετά την επιστροφή των 700 ευρώ από τον ληστή.

Το θύμα δήλωσε: «Τυχαίνει να τον ξέρω τον ιερέα. Μου λέει ‘Δημήτρη, εσύ ήσουν προχθές που σε λήστεψαν;’ Του λέω ‘ναι’. Μου λέει ‘έλα λίγο να σου πω’. Μου λέει ‘ήρθε ο δράστης, εξομολογήθηκε εχθές και θέλει να επιστρέψει το ποσό και να παραδοθεί. Θα πάει σήμερα να παραδοθεί το πρωί’. Είχε έναν φάκελο εκεί με 700 ευρώ. Βασικά ήταν 695 αυτά που έκλεψε, μας έδωσε και 5 ευρώ επιπλέον, 700. Έχω ηρεμήσει τώρα. Μου είπε ότι ήταν σε απόγνωση. Έχει έναν φούρνο αυτός τον οποίο τον έχουν βγάλει σε πλειστηριασμό, έχει χρέη και οδηγήθηκε σε αυτή την πράξη του».



«Δεν έχω σκεφτεί αν θα τον συγχωρέσω, γιατί όλοι έχουμε τέτοιες στιγμές» είπε καταλήγοντας ο υπάλληλος και θύμα της κλοπής για τον δράστη.



