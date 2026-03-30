Ενάμιση μήνα τουλάχιστον είχαν να δουν στη γειτονιά τις δύο γυναίκες, που βρέθηκαν νεκρές σε κατάσταση σήψης, στη γειτονιά στου Ζωγράφου. Η ηλικιωμένη μητέρα και η 56χρονη κόρη της εντοπίστηκαν νεκρές σε διαμέρισμα και, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., τα πτώματα των δύο γυναικών ήταν σε κατάσταση προχωρημένης σήψης μέσα σε δωμάτιο, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο 54χρονος γιος της οικογένειας που μένει στο διαμέρισμα.

«Ενάμιση μήνα; Δύο μήνες; Μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί δεν τους βλέπαμε. Θεωρούσαμε ότι μάλλον νοσηλεύονται κάπου. Αλλά εδώ ο γείτονας στο ισόγειο, ο φίλος μου, μου έλεγε ότι πριν από κανένα ενάμιση μήνα του έρχεται μια δυσάρεστη μυρωδιά. Και λέγαμε τι γίνεται τώρα;», τονίζει γείτονας λίγη ώρα μετά την αποκάλυψη του εντοπισμού των δύο γυναικών.

«Μάθαμε ότι κάποιοι συγγενείς προσπάθησαν από ενδιαφέρον να ανοίξουν, να δουν σπίτια τους, την ανιψιά τους κτλ. Δεν τους άνοιγε, δεν τους άφηνε να μπουν μέσα. Πιο έντονο έγινε το Σάββατο και την Παρασκευή που κλήθηκε και η αστυνομία από τους συγγενείς. Ήρθε η αστυνομία το Σάββατο νομίζω ή την Παρασκευή ήταν και στη συνέχεια σήμερα το πρωί, δεν ξέρω. Ζήτησαν παραγγελία από εισαγγελέα. Ποιος ξέρει τι έγινε και βρέθηκε αυτό το πράγμα το απόκοσμο», προσθέτει ο ίδιος.

Η παρέα που πίνει καφέ απέναντι ακριβώς από την πολυκατοικία λέει ότι «είχαμε μια άτυπη επικοινωνία γιατί η κόρη ερχόταν εδώ και έτρωγε καμιά τυρόπιτα, έπινε κάνα καφέ. Δεν ήταν πάρα πολύ καλά. Μαθαίναμε ότι είχε καρκίνο, ότι έτρεχε στους γιατρούς και ο αδελφός, ένα ψηλό παλικάρι εδώ από τη γειτονιά. Μαθαίναμε ότι είχε διάφορα ψυχολογικά προβλήματα. Δεν έβγαινε συνήθως έξω από το σπίτι. Η γιαγιά ήταν δυσκίνητη, ήταν μεγάλη σε ηλικία. Η κόρη την έπαιρνε καμιά φορά και την πήγαινε καμιά βόλτα ή την έφερνε εδώ στο καφέ και πίνανε καμιά πορτοκαλάδα».

«Μένουν εδώ πολλά χρόνια. Δικό τους το σπίτι εδώ. Απ’ ό,τι μου λέει εδώ ο γείτονας που μένει δίπλα τους στο ισόγειο, είχαν συνεχείς τσακωμούς. […] Του χτυπάγανε το κουδούνι να του δώσουν λογαριασμούς. Δεν άνοιγε εύκολα την πόρτα. Ήταν δύσκολος στην επικοινωνία γενικότερα. Η κόρη βέβαια έβγαινε έξω, πήγαινε. Εγώ στις βόλτες μου ας πούμε, την πετύχαινα στον δρόμο, λέγαμε μια καλημέρα ή ερχόταν εδώ και έπινε καφέ και μετά ξαναπήγαινε στο σπίτι», αναφέρουν ακόμη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται έπειτα από καταγγελία που έκαναν στο ΑΤ Ζωγράφου συγγενείς των δύο γυναικών, καθώς είχαν αρκετό καιρό να δώσουν σημεία ζωής.

Αστυνομικοί πήγαν μαζί με τον εισαγγελέα στο διαμέρισμα στου Ζωγράφου και εκεί εντοπίστηκε το δωμάτιο που είχε σφραγιστεί και μέσα βρίσκονταν τα πτώματα των γυναικών σε προχωρημένη σήψη.