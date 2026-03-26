Από μία καταγγελία άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι και να φτάσουν οι Αρχές στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, στην οποία συμμετείχαν και διάσημοι και η οποία δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του ελληνικού Δημοσίου, προκαλώντας ζημία που ξεπερνά τα 31 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις 5 Απριλίου 2024 έγινε καταγγελία εργαζόμενου στο ΕΦΚΑ ότι έχει ασφαλιστεί ως υπάλληλος σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις, δίχως να το γνωρίζει και δίχως να έχει εργαστεί εκεί πραγματικά.

Η πρώτη επιχείρηση είναι ένα καφέ και η δεύτερη το ψητοπωλείο «Η Σούβλα του Άρχοντα», με την καταγγελία να αναφέρει ότι είναι άγνωστες στον εργαζόμενο και ότι υποψιάζεται πως είναι εταιρείες «φαντάσματα».

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι το ψητοπωλείο «δεν υφίσταται ως επιχείρηση». Παρ’ όλα αυτά μέσα σε διάστημα τριών μηνών είχε δηλώσει 311 άτομα πλήρους απασχόλησης, 11 μερικής απασχόλησης και ένα ακόμη άτομο με εκ περιτροπής εργασία.

Από την έρευνα, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, διαπιστώθηκε ότι για το καφέ υπάρχει και δεύτερη καταγγελία εργαζόμενου στην ΑΑΔΕ, ότι έχει «υφαρπάξει τα προσωπικά του δεδομένα και τον εμφανίζει ψευδώς ως εργαζόμενό του».

Από την έρευνα των Αρχών προκύπτει επίσης ότι και στις δύο επιχειρήσεις ως διαχειριστές εμφανίζονται ανύπαρκτα πρόσωπα με ταυτότητες που ανήκουν σε άσχετα και απενεργοποιημένα ΑΦΜ.

Υπενθυμίζεται ότι η επιχείρηση για την εξάρθρωση του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 σε διάφορες περιοχές της Αττικής και είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 22 μελών του κυκλώματος, ενώ ακόμη 20 άτομα περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται ένας δημοφιλής TikToker και επιχειρηματίας, ένας πρώην παίκτης ριάλιτι, ιδιοκτήτης κέντρων μασάζ, αλλά και δύο γνωστά μοντέλα. Τα συγκεκριμένα μοντέλα έχουν απασχολήσει επανειλημμένα την τηλεόραση, ενώ βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της προσωπικής τους ζωής.