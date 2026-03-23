Για την 1η Απριλίου διεκόπη η δίκη για τα Τέμπη, καθώς η χωρητικότητα της αίθουσας έχει δημιουργήσει αντιδράσεις, με τους συγγενείς των θυμάτων να οργίζονται και την έδρα να ζητάει «συγγνώμη».

«Ντροπή» ήταν το σύνθημα που κυριάρχησε από τους συγγενείς των 57 νεκρών, καθώς τα διαθέσιμα καθίσματα ήταν 120, στην αίθουσα των 283 τετραγωνικών μέτρων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στους όρθιους βρέθηκαν αρκετοί μεταξύ των 250 δικηγόρων, αλλά και οι δημοσιογράφοι και μάλιστα ζητήθηκε από την έδρα η αποχώρησή τους για λόγους έλλειψης χωρητικότητας, με τους συγγενείς των θυμάτων να εναντιώνονται.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου επεσήμανε ότι η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει, ωστόσο το μεσημέρι δεν ήταν σαφές πότε θα εκκινήσει η δίκη.

«Μας έχετε προσβάλλει ήδη που μας φέρατε εδώ μέσα», φώναξε προς την έδρα συγγενής θύματος της τραγωδίας των Τεμπών. Στο εδώλιο των κατηγορουμένων βρέθηκαν καθισμένοι συγγενείς θυμάτων και συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας καθώς «δεν έπεφτε ούτε καρφίτσα».

«Ζητάει το δικαστήριο συγγνώμη για το τεχνικό πρόβλημα είναι πρωτόγνωρα όλα αυτά για εμάς», είπε η πρόεδρος του Δικαστηρίου, μετά τη διακοπή λίγο μετά τις 10 το πρωί.

Στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα οι αντεγκλήσεις δεν κόπασαν επί 4 ώρες ενώ για την ακαταλληλότητα της αίθουσας υποβλήθηκε αίτημα αλλαγής του τόπου της δίκης.

Ο εκπρόσωπος Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων, Θ. Μαντάς, εισηγήθηκε την αποχή των δικηγόρων μιλώντας για απαράδεκτη κατάσταση που εγείρει θέμα ασφάλειας. «Αν γίνει κάτι εδώ μέσα, πώς θα βγούμε από αυτή την αίθουσα; Η δίκη δεν μπορεί να γίνει υπό αυτές τις συνθήκες», δήλωσε ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος.

Υπενθυμίζεται, ότι στις 09:00 το πρωί της Δευτέρας, η πρόεδρος ενημέρωσε πως θα υπάρξει σύντομη διακοπή της δίκης για να μετακινηθούν οι δημοσιογράφοι σε άλλη αίθουσα και να ξεκινήσει η διαδικασία της νομιμοποίησης.

Λίγο αργότερα διέκοψε ξανά, αφού απορρίφθηκε το αίτημα των συγγενών των θυμάτων για αλλαγή της αίθουσας και η δίκη ξεκίνησε ελάχιστα λεπτά μετά τις 11:00.

Το δικαστήριο επέστρεψε ξεκινώντας με την εκφώνηση των ονομάτων των κατηγορουμένων, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των δικηγόρων οι οποίοι επέμεναν για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης και η πρόεδρος διέκοψε ξανά.

Λίγο μετά τις 12:15 η διαδικασία ξεκίνησε εν μέσω αντιδράσεων αλλά διακόπηκε ξανά προκειμένου να εξεταστεί το ζήτημα της καταλληλότητας της αίθουσας. Τελικά, λίγα λεπτά μετά τις 13:00, η πρόεδρος αποφάσισε τη διακοπή της δίκης μέχρι την Τετάρτη 1η Απριλίου 2026.

Καρυστιανού: Απόλυτη ντροπή και απαξίωση η αίθουσα

Σκληρή κριτική για την αίθουσα στην οποία διεξάγεται σήμερα η δίκη των Τεμπών, άσκησε η Μαρία Καρυστιανού λίγο μετά την πρώτη διακοπή για την απομάκρυνση των μέσων ενημέρωσης από τον χώρο.

Η κ. Καρυστιανού έκανε λόγο για «απόλυτη ντροπή και απαξίωση απέναντι σε εμάς και ουσιαστικά απέναντι στον κάθε πολίτη» και συνέχισε: «Μέσα είναι μια αίθουσα στην οποία είμαστε στοιβαγμένοι σαν σαρδέλες ο ένας πάνω στον άλλον, η πλειοψηφία είναι όρθιοι, οι συνθήκες είναι όχι τριτοκοσμικές. Θα πρέπει να εφεύρουμε καινούριο όρο για να περιγράψουμε ακριβώς αυτό που συμβαίνει μέσα. Μέσα δεν μπορεί να διεξαχθεί δίκη, σε καμία περίπτωση. Και φυσικά θα καταγγείλουμε την πρόθεσή τους να βγάλουν τους δημοσιογράφους και τους ρεπόρτερ έξω. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Είναι μια δίκη δημοσίου συμφέροντος, αφορά όλη την κοινωνία και θα πρέπει να ακούσουν όλοι αυτά που θα ειπωθούν μέσα… Δεν μπορεί να γίνει δίκη σε αυτές τις συνθήκες. Ούτε τα μικρόφωνα δεν λειτουργούν. Δεν μπορούν ούτε οι δικηγόροι να σκεφτούν, ούτε εμείς να ακούσουμε, δεν λειτουργούν τα μικρόφωνα, τα φώτα από πάνω ανοίγουν-κλείνουν, δηλαδή τραγικά πράγματα».

Ασλανίδης: Κάποιοι δεν θέλουν να γίνει η δίκη

Εξερχόμενος από το δικαστήριο, ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, Παύλος Ασλανίδης, έκανε λόγο για σκόπιμη επιλογή ενός χώρου που δεν μπορεί να υποστηρίξει το μέγεθος της δίκης.

«Η πολυδιαφημιζόμενη αίθουσα που στοίχισε ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες ήταν ένα φιάσκο. Δεν χωρούσαν οι δικηγόροι, δεν χωρούσαν οι κατηγορούμενοι. Στις θέσεις των κατηγορουμένων καθόντουσαν οι συγγενείς και διάφοροι δικηγόροι. Η επιλογή μάλλον δεν ήταν καθόλου τυχαία. Δεν θέλουν με τίποτα αυτή η δίκη να αρχίσει. Δυστυχώς, η συγκάλυψη συνεχίζεται ακόμα και είναι ντροπή αυτό που συνέβη, που πάλι αμαύρωσαν τη μνήμη των θυμάτων. Στην ουσία σήμερα πάλι κατηγορούμενοι ήταν οι δολοφονημένοι στα Τέμπη».

Ο κ. Ασλανίδης εμφανίστηκε ιδιαίτερα απαισιόδοξος για την επανέναρξη της διαδικασίας την 1η Απριλίου, προβλέποντας ότι το σκηνικό θα επαναληφθεί. «Δεν περιμένω τίποτα. Το ίδιο θα γίνει πάλι. Θα είναι μια δίκη-παρωδία, φιάσκο και δεν πρόκειται να συνεχιστεί», τόνισε, ενώ έστρεψε τα βέλη του απευθείας προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ερωτηθείς αν οι συγγενείς και ο Σύλλογος έχουν προβεί σε κάποια εισήγηση για συγκεκριμένη πόλη ή χώρο, ο κ. Ασλανίδης είπε: «Αυτό πρέπει να το απαντήσει ο Φλωρίδης, που πρέπει να παραιτηθεί σήμερα κιόλας με όλο αυτό εδώ που έχει στήσει. Το υπουργείο Δικαιοσύνης μας είχε πει ότι αυτή η αίθουσα είναι η πλέον κατάλληλη, η μεγαλύτερη στη χώρα, και από ό,τι είδατε μέσα πετάξανε έξω και εσάς. Δεν σας άφησαν ούτε φωτογραφίες ούτε να τραβήξετε μερικά πλάνα. Σήμερα δικάστηκαν τα θύματα, όχι οι κατηγορούμενοι».

Ρούτσι: Είμαστε στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον

Ο Πάνος Ρούτσι από την πλευρά του, εξερχόμενος από την αίθουσα κατά τη διάρκεια μιας εκ των διακοπών της δίκης, περιέγραψε τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό, τονίζοντας ότι η διαδικασία ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.

«Μέσα δεν πρόκειται να ξεκινήσει η δίκη με αυτές τις προδιαγραφές που έχουν φτιάξει. Είμαστε πάνω ο ένας στον άλλον, στοιβαγμένοι», δήλωσε φανερά αγανακτισμένος. Σύμφωνα με τον Πάνο Ρούτσι, τα τεχνικά προβλήματα είναι συνεχή: «Τα μικρόφωνα δεν λειτουργούν, τα φώτα αναβοσβήνουν. Οι δικηγόροι δεν ακούγονται, η πρόεδρος μιλάει και κανένας δεν την ακούει».

Ο ίδιος άφησε αιχμές για τη διαχείριση των πόρων που διατέθηκαν για τη διαμόρφωση του χώρου, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Έδωσαν ένα 1,6 εκατ. ευρώ για αυτό το πράγμα και ούτε οι μισοί δεν χωράνε». Μάλιστα, όταν ερωτήθηκε για την παρουσία των κατηγορουμένων απάντησε: «Δεν τους βλέπουμε. Δεν φαίνεται τίποτα. Είμαστε στοιβαγμένοι, το καταλαβαίνετε; Δεν έχει ξεκινήσει απολύτως τίποτα ακόμα».