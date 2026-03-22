Θρίλερ στην Καρδίτσα καθώς νεκρός βρέθηκε γνωστός τραγουδιστής στη συνοικία Καμινάδων.

Ο 51χρονος τραγουδιστής Γιώργος Τσιτόγλου βρέθηκε σήμερα (22.03.2026) περίπου στις 12 το μεσημέρι στην Καρδίτσα με πολλά τραύματα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 51χρονος καλλιτέχνης βρέθηκε μαχαιρωμένος μέσα στο σπίτι του. Στο σημείο βρίσκονται η αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ αναμένεται στο σημείο να φτάσει ιατροδικαστής.

Σύμφωνα με το Onlarissa, ο τραγουδιστής ήταν γνωστός στη Θεσσαλία και είχε περάσει και από τις πίστες της Λάρισας.

Προσήχθη ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που εντοπίστηκε νεκρός ο 51χρονος

Νωρίτερα, το μεσημέρι της Κυριακής, προσήχθη στις Αρχές ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι παραχώρησε το σπίτι στον 51χρονο για ένα βράδυ. Μαζί του βρισκόταν μία γυναίκα και δύο ακόμη άτομα.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ιδιοκτήτη, τα δύο άλλα άτομα που βρίσκονταν στο σπίτι μαχαίρωσαν τον τραγουδιστή και τράπηκαν σε φυγή.

Σε βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές καταγράφονται δύο άτομα να απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο της δολοφονίας.