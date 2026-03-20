Σοκ προκαλεί η υπόθεση σύλληψης 48χρονου οδηγού σχολικού λεωφορείου στο Αιγάλεω, ο οποίος φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών λίγο πριν μεταφέρει μαθητές, ενώ παράλληλα διακινούσε κάνναβη χρησιμοποιώντας το όχημα ως «κάλυψη».

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ο άνδρας συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, σε μια επιχείρηση που ανέδειξε το μέγεθος της παράνομης δραστηριότητάς του και τον σοβαρό κίνδυνο στον οποίο εκτέθηκαν ανήλικοι επιβάτες.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 48χρονος ετοιμαζόταν να εκτελέσει κανονικά το δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών, έχοντας προηγουμένως κάνει χρήση ναρκωτικών. Το γεγονός αυτό προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς τίθεται ζήτημα ασφάλειας για δεκάδες παιδιά που επιβιβάζονταν καθημερινά στο σχολικό λεωφορείο.

«Εργαστήριο» κάνναβης στο σπίτι του

Η έρευνα που ακολούθησε στην οικία του στο Αιγάλεω αποκάλυψε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

πλήρες σύστημα καλλιέργειας με θερμικό λαμπτήρα, 17 ηλεκτρονικούς μετρητές και σύστημα φίλτρου ενεργού άνθρακα,

5 δενδρύλλια κάνναβης,

14 κλώνους κάνναβης,

1 κιλό και 550 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

65,2 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης,

8 γραμμάρια κοκαΐνης,

3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

όχημα που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς φέρεται να διακινούσε συστηματικά ναρκωτικές ουσίες, χρησιμοποιώντας το σχολικό λεωφορείο ως μέσο μεταφοράς και κάλυψης, γεγονός που προκαλεί αποτροπιασμό.