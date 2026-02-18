Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου σήμερα, Τετάρτη 18/2, ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα», ο οποίος διώκεται για κακούργημα για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες. Την ίδια στιγμή, το «φως» έχουν δει νέα βίντεο-ντοκουμέντα από τη μοιραία εκείνη ημέρα, αλλά και μία μαρτυρία-«κλειδί» για την υπόθεση.

Τα τρία αποκαλυπτικά βίντεο-ντοκουμέντα δείχνουν καρέ καρέ την έκρηξη με ανατριχιαστική λεπτομέρεια τη στιγμή που φλεγόμενες λαμαρίνες και αντικείμενα εκτοξεύονται στον αέρα και δημιουργούν μια «κόλαση» πυρός.

Σημειώνεται πως η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που, σε ορισμένα καρέ, η εικόνα από τις κάμερες ασφαλείας «ασπρίζει» ή «παγώνει», γεγονός το οποίο καταδεικνύει το τεράστιο ενεργειακό φορτίο της εκτόνωσης.

Οι αναλύσεις των Αρχών από τα συγκεκριμένα βίντεο οδηγούν στο κρίσιμο συμπέρασμα ότι η έκρηξη προηγήθηκε της φωτιάς, στοιχείο καθοριστικό για την εξέλιξη των ερευνών. Η ακρίβεια της ώρας που καταγράφουν οι κάμερες, όπως μεταδίδει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNews, επιβεβαιώθηκε από την Πυροσβεστική, η οποία συνεχίζει να εξετάζει τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία, ενώ οι τραυματίες συνεχίζουν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Η μαρτυρία του φύλακα που εκτινάχθηκε από το ωστικό κύμα

«Κλειδί» στην υπόθεση αποτελεί η μαρτυρία του φύλακα που, όπως όλα δείχνουν, σώθηκε πραγματικά από θαύμα.

Ο εν λόγω άνδρας που εργαζόταν ως φύλακας στο μοιραίο εργοστάσιο πραγματοποιούσε περιπολία με φακό σε απόσταση αναπνοής από τις δεξαμενές υγραερίου τη στιγμή της έκρηξης. Ο ίδιος περιέγραψε στους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) πως το ωστικό κύμα τον εκτίναξε σε απόσταση ενός μέτρου, ενώ δευτερόλεπτα μετά άκουσε φωνές να καλούν σε βοήθεια από τον χώρο της παραγωγής και της συσκευασίας, όπου είχε ήδη ξεσπάσει η πυρκαγιά.

«Με τον φακό στο χέρι και πεζός πέρασα από το σημείο όπου βρίσκονται οι δεξαμενές υγραερίου, τις οποίες τις είχα στο δεξί μου χέρι και συνέχισα σε απόσταση πέντε μέτρων, όταν και άκουσα δύο εκρήξεις. Ένα ωστικό κύμα με εκτίναξε σε απόσταση ενός μέτρου περίπου και αφού σηκώθηκα αντιλήφθηκα ότι είχε εκδηλωθεί φωτιά στον χώρο όπου βρισκόταν η παραγωγή – συσκευασία και άκουγα φωνές, οι οποίες προέρχονταν από τον εσωτερικό χώρο του εργοστασίου που είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το μοιραίο σφάλμα στην ασφάλεια

Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» των Αρχών έχει ήδη μπει και η ηλεκτρολογική υποδομή της μονάδας. Σύμφωνα με μαρτυρία ηλεκτρολόγου της εταιρείας, ο σπινθήρας που πυροδότησε την έκρηξη ενδέχεται να προήλθε από την ενεργοποίηση απλού ρελέ, το οποίο δεν ήταν αντιεκρηκτικού τύπου, παρά την παρουσία εύφλεκτων υλικών στον χώρο.

Η έρευνα για την τραγωδία συνεχίζεται πλέον σε βάθος και στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες και σε άλλα πρόσωπα που υπέγραψαν για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, ενώ οι έλεγχοι στο τρίτο εργοστάσιο της εταιρείας στο Μακρυχώρι Λάρισας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι συναγερμοί που αγνοήθηκαν

Σε μία από τις μαρτυρίες εργαζόμενων τονίζεται πως στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» υπήρχε ένας συναγερμός που ηχούσε επαναλαμβανόμενα σε φούρνο της γραμμής παραγωγής βρώμης κατά την τελευταία εβδομάδα. Ο υπεύθυνος βάρδιας φέρεται να απενεργοποιούσε το σύστημα, θεωρώντας ότι πρόκειται για «λάθος μήνυμα». Μένει να εξεταστεί αν όντως ήταν λάθος μήνυμα ή όχι.