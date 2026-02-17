Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο έρχονται στο φως, καθώς εντοπίστηκε το δεύτερο αυτοκίνητο των δραστών, σε δύσβατο σημείο της Μάνδρας.

Το όχημα βρήκαν περιπατητές κοντά στο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Κορακά. Αναλυτικότερα, την περασμένη Κυριακή ο θείος του 27χρονου με τη σύντροφό του αναζητούσαν το σημείο της εκτέλεσης του 27χρονου και συναντήθηκαν τυχαία με δύο περιπατητές, οι οποίοι τους ενημέρωσαν για ένα καμένο όχημα.

Σήμερα, στήθηκε επιχείρηση στο δύσβατο σημείο και το όχημα μεταφέρθηκε στο τμήμα Ανθρωποκτονιών. Οι Αρχές ανέφεραν ότι, αν και είναι καμένο το αυτοκίνητο, μπορούν να βρεθούν σημαντικά στοιχεία σε αυτό, ενώ σημειώνουν επίσης ότι, παρά τον εντοπισμό του οχήματος δεν έχει βρεθεί το όπλο της εκτέλεσης, σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA.

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου ο πατέρας του 27χρονου μετέβη στη ΓΑΔΑ για κατάθεση και παρέμεινε για πάνω από τέσσερις ώρες στον 11ο όροφο.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των δραστών, ενώ οι Αρχές εξετάζουν κάθε στοιχείο που συνδέεται με το όχημα.