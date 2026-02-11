Πολλά παραμένουν τα ερωτήματα που δεν έχουν ακόμη απαντήσεις και αφορούν τη δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο. Οι έρευνες συνεχίζονται και η μητέρα του στην κατάθεσή της επεσήμανε πως είχε καταλάβει ότι το παιδί της είχε παράνομες δραστηριότητες.

Ο πρώτος κύκλος καταθέσεων από συγγενικά πρόσωπα του 27χρονου επιχειρηματία, ο οποίος απήχθη και εντοπίστηκε δολοφονημένος το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής στη Νέα Πέραμο ολοκληρώθηκε χθες, Τρίτη 10/2 με την κατάθεση της μητέρας του.

«Τι τελευταίο διάστημα δεν είχαμε συχνή επικοινωνία»

Η μητέρα του 27χρονου πέρασε το κατώφλι της ΓΑΔΑ και παρέμεινε για περισσότερες από έξι ώρες στον 11ο όροφο, καταθέτοντας στους αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών όσα γνώριζε για τις επαγγελματικές και προσωπικές επαφές του γιου της.

Όπως ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα δεν είχαν συχνή επικοινωνία καθώς ο 27χρονος είχε προβεί σε ορισμένες επιλογές με τις οποίες η ίδια διαφωνούσε, ενώ αναφέρθηκε και στην αρραβωνιαστικιά του, σημειώνοντας πως ήταν πρώην σύντροφος φίλου του.

Τα «μπλεξίματα» στις παράνομες δραστηριότητες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σε «μπλεξίματα» του γιου της με παράνομες δραστηριότητες, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η μητέρα του 27χρονου φέρεται να υπέδειξε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που, όπως είπε, γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις και ενδέχεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας.

Εστίασε επίσης στην περιουσία που είχε κληρονομήσει πρόσφατα από τον παππού του, εκτιμώντας πως το οικονομικό αυτό στοιχείο ίσως αποτελεί το «κλειδί» της υπόθεσης. Τα χρήματα της κληρονομιάς εξετάζονται από τις Αρχές ως πιθανό κίνητρο πίσω από τη δολοφονία.

Την προηγούμενη εβδομάδα κατέθεσαν στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών τόσο ο πατέρας του 27χρονου όσο και η αρραβωνιαστικιά του, η οποία είναι και η μοναδική αυτόπτης μάρτυρας της απαγωγής του.