Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του 54χρονου σμηνάρχου που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, τόσο γιατί αποκαλύπτονται νέες λεπτομέρειες, όσο και επειδή ερευνώνται κι άλλα πρόσωπα.

Πέρα από τις selfies με τους Κινέζους στρατολογητές του στο Σινικό Τείχος που είδαν το φως της δημοσιότητας, το Star ανέφερε ότι ο αξιωματικός έκανε αναλήψεις μετρητών με κάρτα από το Χονγκ Κονγκ, με τους χειριστές του να του δίνουν ακόμη και οδηγίες για το πώς θα εμφανίζεται στα ΑΤΜ, προκειμένου να μην εντοπιστεί.

Εξάλλου, ο προφυλακισμένος σμήναρχος στην απολογία του περιέγραψε με λεπτομέρειες πώς πληρωνόταν από τους Κινέζους χειριστές του. Του έδωσαν μια κάρτα αναλήψεων που είχε εκδοθεί στο Χονγκ Κονγκ σε όνομα τρίτου. Με αυτή την κάρτα μπορούσε να κάνει αναλήψεις σε οποιοδήποτε ΑΤΜ ανά τον κόσμο.

Μαζί με την κάρτα πήρε όμως και οδηγίες: «Να παίρνεις προφυλάξεις και να βγάζεις μικρά ποσά όταν κάνεις αναλήψεις», του είπαν, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι δεν ακολούθησε ποτέ τις οδηγίες.

Υποστήριξε επιπλέον ότι είχε πει στους Κινέζους χειριστές του ότι το 2026 θα βγει στη σύνταξη και δεν θα μπορεί να τους δίνει μυστικές πληροφορίες.

Η απάντησή τους ήταν: «Θα βρεις τον τρόπο. Δεν θα απαλλαγείς από εμάς».

Επίσης, οι ελληνικές αρχές ερευνούν με προσοχή απόστρατους που εκπαιδεύουν Κινέζους πιλότους. Η έρευνα έβγαλε εκτός κάδρου πρώην υψηλόβαθμο αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας με τα αρχικά Β.Χ., καθώς δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο εμπλοκής του με τέτοια υπόθεση. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Star, εργάζεται με την απόλυτη γνώση του ΓΕΕΘΑ και συνεργάζεται με αυτό.

Πώς στρατολογήθηκε

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε από το LinkedIn, όπου είχε αναρτήσει το αναλυτικό βιογραφικό του. Εκεί τον προσέγγισε ένας Κινέζος πράκτορας με το όνομα «Στίβεν», ο οποίος συστήθηκε ως εκπρόσωπος εταιρείας τεχνολογίας. Αρχικά, η συνεργασία περιλάμβανε αθώες μελέτες για μια ιστοσελίδα-βιτρίνα, όμως η κατάσταση κλιμακώθηκε κατά τη διάρκεια ενός ιδιωτικού ταξιδιού του σμηνάρχου στο Πεκίνο, το οποίο είχε πραγματοποιηθεί με άδεια της υπηρεσίας του.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο έτερος συνήγορός του, Παναγιώτης Ρίζος, ο 54χρονος αντιλήφθηκε ότι όλα άλλαξαν στην Κίνα, όπου δέχτηκε απειλές για τη ζωή του και την οικογένειά του. Στο Πεκίνο ήρθε σε επαφή με τρία στελέχη της εταιρείας, τα ονόματα των οποίων παρέδωσε στις Αρχές. Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι επαφές αυτές να ήταν υψηλόβαθμα στελέχη των κινεζικών υπηρεσιών που ήθελαν να ελέγξουν το επίπεδο των γνώσεών του.

Η έρευνα αποκάλυψε πως το κίνητρο του σμηνάρχου ήταν τόσο η επαγγελματική αναγνώριση όσο και το οικονομικό όφελος. Ο «Στίβεν» φέρεται να κατέθετε στο ψηφιακό πορτοφόλι (crypto wallet) του αξιωματικού ποσά που άγγιζαν τα 5.000 ευρώ μηνιαίως ή 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο. Για να μη γίνει αντιληπτός, ο σμήναρχος πραγματοποιούσε αναλήψεις μικρών ποσών (200-300 ευρώ) από ΑΤΜ, όντας μεταμφιεσμένος.