Το Newsbeast φέρνει στο φως της δημοσιότητας τις φωτογραφίες του «Στίβεν», του Κινέζου που στρατολόγησε τον 54χρονο σμήναρχο ως κατάσκοπο της Κίνας.

Ο κατηγορούμενος αξιωματικός γνωρίστηκε με τον στρατολογητή του το φθινόπωρο του 2024, όταν ταξίδεψε στην Κίνα.

Εκεί, ήρθαν σε επαφή και ξεκίνησε σταδιακά η χειραγώγηση του σμηνάρχου και η μετατροπή του σε κατάσκοπο.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Ο 54χρονος σμήναρχος και ο «Στίβεν», ο Κινέζος στρατολογητής

Υπενθυμίζεται, ότι ο 54χρονος σμήναρχος οδηγήθηκε στις φυλακές Κορίνθου μετά τη μαραθώνια απολογία του.

Ο δικηγόρος του, Βασίλης Χειρδάρης, σχολιάζοντας την προφυλάκιση, είπε: «Η απόφαση έκανε δεκτό το αίτημα του εντολέα μου, το αίτημα του εντολέα μου ήταν να προφυλακιστεί. Ένα δεύτερο αίτημα είναι να καταδικαστεί δίκαια και εύλογα από την ελληνική δικαιοσύνη». Ο ίδιος ο σμήναρχος ζήτησε συγγνώμη και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη: «Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου. Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στη στρατιωτική δικαιοσύνη, ζητώ να τιμωρηθώ με μία δίκαιη και εύλογη τιμωρία».

«Ένιωσε ανακουφισμένος από τη σύλληψή του και ολοκληρώθηκε μία διαδικασία επικίνδυνη για τον ίδιο», πρόσθεσε στη συνέχεια, ενώ υποστήριξε ότι ο 54χρονος αναγκάστηκε να κατασκοπεύει υπέρ της Κίνας.

«Έπεσε σε μια παγίδα, πως άλλο νόμιζε πώς κάνει και άλλο έκανε η εταιρεία με την οποία συνεργάστηκε. Όσα του ζητούσαν ήταν μυστικά που δεν έπρεπε να πει», είπε ο Βασίλης Χειρδάρης σε δηλώσεις που παραχώρησε στην τηλεόραση.

Πώς στρατολογήθηκε

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε από το LinkedIn, όπου είχε αναρτήσει το αναλυτικό βιογραφικό του. Εκεί τον προσέγγισε ένας Κινέζος πράκτορας με το όνομα «Στίβεν», ο οποίος συστήθηκε ως εκπρόσωπος εταιρείας τεχνολογίας. Αρχικά, η συνεργασία περιλάμβανε αθώες μελέτες για μια ιστοσελίδα-βιτρίνα, όμως η κατάσταση κλιμακώθηκε κατά τη διάρκεια ενός ιδιωτικού ταξιδιού του σμηνάρχου στο Πεκίνο, το οποίο είχε πραγματοποιηθεί με άδεια της υπηρεσίας του.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο έτερος συνήγορός του, Παναγιώτης Ρίζος, ο 54χρονος αντιλήφθηκε ότι όλα άλλαξαν στην Κίνα, όπου δέχτηκε απειλές για τη ζωή του και την οικογένειά του. Στο Πεκίνο ήρθε σε επαφή με τρία στελέχη της εταιρείας, τα ονόματα των οποίων παρέδωσε στις Αρχές. Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι επαφές αυτές να ήταν υψηλόβαθμα στελέχη των κινεζικών υπηρεσιών που ήθελαν να ελέγξουν το επίπεδο των γνώσεών του.

Η έρευνα αποκάλυψε πως το κίνητρο του σμηνάρχου ήταν τόσο η επαγγελματική αναγνώριση όσο και το οικονομικό όφελος. Ο «Στίβεν» φέρεται να κατέθετε στο ψηφιακό πορτοφόλι (crypto wallet) του αξιωματικού ποσά που άγγιζαν τα 5.000 ευρώ μηνιαίως ή 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο. Για να μη γίνει αντιληπτός, ο σμήναρχος πραγματοποιούσε αναλήψεις μικρών ποσών (200-300 ευρώ) από ΑΤΜ, όντας μεταμφιεσμένος.