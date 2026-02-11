Με θλαστικό τραύμα στο κεφάλι μεταφέρθηκε χθες βράδυ στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου 19χρονη κοπέλα, η οποία είχε δεχτεί επίθεση από τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διερχόμενος οδηγός αντιλήφθηκε το επεισόδιο μεταξύ του ζευγαριού σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή του Μυρσινιδίου, στο Βροντάδο, και ειδοποίησε την αστυνομία.

Υπήρξε έντονη κινητικότητα, ώστε να συλλάβουν τον άντρα, ο οποίος έχει απασχολήσει και παλαιότερα την αστυνομία, ενώ έμενε στο σπίτι της συντρόφου του. Οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα το πρωί για τον εντοπισμό του, αφού όπως αναφέρει η ΕΡΤ1, παραμένει ασύλληπτος.

Η 19χρονη είχε δεχτεί τρία χτυπήματα στο κεφάλι με πέτρα και αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επέστρεψε συνοδεία της αστυνομίας σπίτι της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κοπέλα ήταν παλιότερα στην «Κιβωτό του Κόσμου» και μένει μόνη της στη Χίο.