Ένα περιστατικό διάρρηξης που προκάλεσε αναστάτωση στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης έχει κινητοποιήσει την ΕΛ.ΑΣ., με δύο νεαρούς άντρες να συλλαμβάνονται στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Η υπόθεση αφορά το σπίτι μιας 21χρονης, πρώην συντρόφου του ενός εκ των δύο φερόμενων δραστών.

Συγκεκριμένα, οι φερόμενοι δράστες, ηλικίας 19 και 24 ετών, φέρεται ότι μπήκαν το μεσημέρι της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου στο σπίτι της νεαρής γυναίκας, προκαλώντας αναστάτωση στον χώρο και φθορές σε ηλεκτρικές μικροσυσκευές.

Κατά την ίδια καταγγελία, αφαίρεσαν διάφορα οικιακά και προσωπικά αντικείμενα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται σε περίπου 3.000 ευρώ.

Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών.