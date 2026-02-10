Χειροπέδες σε έναν 20χρονο οργανωμένο οπαδό πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους μετά τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του για εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια οργανωμένων οπαδών αντίπαλης ομάδας σε Άγιο Δημήτριο και Δάφνη.

Στην πρώτη περίπτωση, τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου 2025, δύο δράστες, επιβαίνοντες σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, μετέβησαν έξω από πολυκατοικία σε περιοχή της Δάφνης, στην οποία διέμενε οργανωμένος οπαδός ομάδας, στην κεντρική θύρα της οποίας τοποθέτησαν και ενεργοποίησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό. Στη συνέχεια, μετέβησαν σε περιοχή του Αγίου Δημητρίου, έξω από πολυκατοικία που διέμενε έτερος οπαδός της ίδιας ομάδας, όπου τοποθέτησαν ομοίως και ενεργοποίησαν δεύτερο αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό.

Το παρακάτω βίντεο τους δείχνει να προσεγγίζουν το σπίτι στον Άγιο Δημήτριο, να αφήνουν τον εμπρηστικό μηχανισμό και δευτερόλεπτα μετά να ακολουθεί η έκρηξη…

Όπως διαπιστώθηκε, ο 20χρονος, μετά την τέλεση των εμπρηστικών επιθέσεων, διέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου διέμεινε για περίπου 5 μήνες, ενώ, κατόπιν ερευνών, μετά τον επαναπατρισμό του, εντοπίστηκε να διαμένει σε μισθωμένο κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Η σύλληψή του έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας 9/2, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο κατάλυμα όπου διέμενε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: μικροποσότητα κάνναβης, μεταλλικός και πλαστικός τρίφτης κάνναβης, πλήθος αυτοκόλλητων με διακριτικά ομάδας, 13 φιαλίδια σπρέι χρωματισμού, ρουχισμός με υβριστικό περιεχόμενο και 2 κινητά τηλέφωνα.

Να σημειωθεί ότι ο 20χρονος εντοπίστηκε στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όπου είχε μισθώσει διαμέρισμα Airbnb και κρυβόταν εκεί. Η υπόθεση έχει πάρει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.