Θρασύτατη ληστεία σημειώθηκε τη Δευτέρα σε σούπερ μάρκετ στον Βόλο, όταν άνδρας μπούκαρε στο κατάστημα και αφαίρεσε 12 μπουκάλια ουίσκι. Αφού έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη, εκείνος του είπε: «άσε κάτω τα μπουκάλια και φύγε από το μαγαζί», με τον δράστη να αρνείται να συμμορφωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper.gr, η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο άνδρας φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να απείλησε τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, η οποία επενέβη άμεσα και προχώρησε στη σύλληψή του.

Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής συνεργών ή σύνδεσης του περιστατικού με άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν προβληματισμένοι για ζητήματα ασφάλειας, ενώ από την πλευρά τους οι αρχές υπογραμμίζουν τη σημασία της πρόληψης και της αυξημένης επιτήρησης για την αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών.