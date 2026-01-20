Νέα βίντεο για τη δολοφονία στο Αγρίνιο έρχονται στην επιφάνεια που δείχνουν ότι θύτης και θύμα είχαν φιλικές σχέσεις. Υπάρχουν βίντεο με σκηνές που δείχνουν τον δράστη με το θύμα να διασκεδάζουν στην ίδια παρέα, σε νυχτερινό κέντρο με ζωντανή μουσική. Αλλά και άλλο βίντεο που δείχνει τους δύο άνδρες, μαζί με τη γυναίκα του θύματος, να συζητούν σε ένα καφενείο.

Ο δράστης και το θύμα με τη γυναίκα του, όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο, συζητούσαν στο ίδιο καφενείο, σύμφωνα με το Live News που δημοσίευσε τα βίντεο.

Πολλές φορές είχε τύχει να διασκεδάσουν όλοι μαζί. Το θύμα έδειχνε να το απολαμβάνει μαζί με συντοπίτες του. Τα πάντα άλλαξαν πριν από λίγους μήνες, όταν οι ψίθυροι στην τοπική κοινωνία έδωσαν θέση σε αλλεπάλληλες εντάσεις.

Δείτε το βίντεο:

Το επόμενο βίντεο που έδειξε η εκπομπή Live News, είναι από τον Δεκαπενταύγουστο του 2024. Σε αυτό φαίνεται το θύμα να κάθεται δεξιά, και όταν η κάμερα γυρίσει, φαίνεται ότι κάθεται η σύζυγός του απέναντι, και δίπλα της κάθεται ο καθ’ ομολογίαν δράστης.

Είναι μια στιγμή χαλάρωσης, μάλλον μετά από πανηγύρι, στο κέντρο του χωριού, όπου φαίνονται να γλεντάνε όλοι μαζί, θύτης, θύμα και η σύζυγος του θύματος. Αποκαλύπτεται δηλαδή πόσο κοντά ήταν οι τρεις τους, εφόσον γλεντούσαν μαζί και αντάλλασσαν πειράγματα και αστεία.

Δείτε το βίντεο:

«Το θύμα ακολουθούσε τον δράστη από το χωριό»

Μάρτυρας του εγκλήματος στο Αγρίνιο υποστήριξε ότι το θύμα ακολούθησε από το χωριό τον δράστη, όταν τον είδε να περνάει.

Ο άνδρας ήταν σε κοντινή απόσταση από το μέρος που σημειώθηκε το φονικό και ήταν ένα από τα πρώτα άτομα που μίλησαν με τον δράστη, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι βρέθηκε σε αυτοάμυνα.

Σε δηλώσεις που έκανε σε τηλεοπτική εκπομπή είπε ότι κόσμος κατέθεσε στην αστυνομία πως το θύμα βρισκόταν στο καφενείο του χωριού, όταν είδε τον δράστη να περνάει έξω. Τότε, βγήκε και τον ακολούθησε με το όχημά του.

«Πέρασαν τα αυτοκίνητα από εδώ. Πρώτα πέρασε ο δράστης και σε απόσταση περίπου 70 μέτρα πίσω του ερχόταν ο σκοτωμένος… Δεν κυνηγιόντουσαν, κανονική πορεία πήγαιναν», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας:

»Σταμάτησαν στα 80 μέτρα από εδώ και κρύφτηκαν. Άκουσα τρεις πυροβολισμούς, αλλά λέω κάποιο πουλί θα χτύπησαν, δεν έδωσα σημασία. Ένας άλλος δίπλα μου όμως, πήγε να δει.

»Γύρισε να φύγει προς το χωριό και του λέω “Σταύρο τι έγινε;”. “Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, θα με σκότωνε και του έριξα εγώ”. Αυτά γνωρίζω εγώ».

Πώς έγινε το έγκλημα

Θύμα και θύτης συνδέονταν με προσωπικές και φιλικές σχέσεις για χρόνια. Οι σχέσεις τους ωστόσο είχαν διαταραχθεί τον τελευταίο χρόνο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετές εντάσεις μεταξύ τους.

Το πρωί του Σαββάτου, 17 Ιανουαρίου, ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στον 50χρονο και τη στιγμή που εκείνος κινούνταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε μέσα στο όχημα. Από τα πυρά, ο 50χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει σε γκρεμό.

Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών αρχών, εντοπίστηκε όπλο και στο όχημα του θύματος.

Τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι το όχημα του 50χρονου έχει δεχθεί τρεις πυροβολισμούς. Έναν κατά μέτωπο και δύο από πίσω.

Ο 44χρονος φερόμενος ως δράστης συνελήφθη και έχει οδηγηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας, ενώ κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται ως κίνητρο της δολοφονίας η ερωτική αντιζηλία.