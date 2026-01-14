Ποινές φυλάκισης σε δύο εφοριακούς και μία λογίστρια επέβαλε το δικαστήριο για υπόθεση δωροληψίας στις Σέρρες, με ποινές φυλάκισης 4,5 και 3,5 ετών, αντίστοιχα, η οποία είχε αποκαλυφθεί έπειτα από καταγγελία παλαίμαχου ποδοσφαιριστή.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τους έκρινε ένοχους, ανάλογα με την περίπτωση, για δωροληψία ή συνέργεια στη δωροληψία (σε βαθμό κακουργήματος), όπως επίσης και για απόπειρα εκβίασης (σε βαθμό πλημμελήματος), με την αναγνώριση δύο ελαφρυντικών (πρότερου σύννομου βίου και μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς). Με την ίδια απόφαση αθωώθηκαν για την πράξη της συμμορίας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το Νοέμβριο του 2019 έπειτα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Β. Ελλάδος. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής είχε καταγγείλει ότι του ζητήθηκε να δώσει «φακελάκι» ύψους 6.000 ευρώ ενόψει φορολογικού ελέγχου που αφορούσε παλιότερη επαγγελματική του δραστηριότητα.

Για εις βάρος τους σκευωρία έκαναν λόγο στις απολογίες τους οι δύο εφοριακοί (μεταξύ αυτών ένας ελεγκτής), οι οποίοι τιμωρήθηκαν με ποινή φυλάκισης 4,5 ετών, ο καθένας. «Βρήκα τον μπελά μου χωρίς να έχω κάνει τίποτα», απολογήθηκε χαρακτηριστικά ένας εξ αυτών. Από την πλευρά της η λογίστρια, στα χέρια της οποίας βρέθηκαν προσημειωμένα χαρτονομίσματα κατά την επιχείρηση των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ., δήλωσε αθώα, τονίζοντας ότι δεν έπρεπε να εμπλακεί καν με την υπόθεση του καταγγέλλοντα.

Κατά της απόφασης οι καταδικασθέντες άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι. Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης και τις απολογίες τους στις ανακριτικές αρχές των Σερρών, τα τρία εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν αφεθεί ελεύθερα με περιοριστικούς όρους.