«Οι δύο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν τελεσιδίκως από το κατ’ έφεσιν δικαστήριο ότι κατέθεσαν ψευδώς σε βάρος του κυρίου Γεωργιάδη, όπως επίσης ψευδώς καταμήνυσαν τον κύριο Γεωργιάδη», δήλωσε αρχικά ο δικηγόρος του υπουργού Υγείας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

«Πλέον, με την ετυμηγορία της δικαιοσύνης, ουδέποτε δωροδοκήθηκε ο κύριος Γεωργιάδης. Η κυρία Τουλουπάκη, τότε εισαγγελέας Διαφθοράς, έδωσε ποινική ασυλία στους δύο κουκουλοφόρους και έτσι αυτοί είπαν χυδαία ψέματα σε βάρος 10 πολιτικών προσώπων», είπε επίσης ο κ. Δημητρακόλος και συνέχισε:

«Επιχειρήθηκε η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής εκείνη την περίοδο. Ευτυχώς όμως η δικαιοσύνη από μόνη της κατέρριψε αυτή τη σκευωρία και σήμερα καταδίκασε τους μπροστινούς, αυτούς τους κουκουλοφόρους. Δυστυχώς, αυτοί που κινούσαν τα νήματα, τα πολιτικά νήματα, ακόμα είναι στο απυρόβλητο».

Υπενθυμίζεται ότι τέσσερις μήνες μετά την πρωτόδικη απόφαση για τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση Novartis, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ήρθε να «σφραγίσει» την καταδίκη τους.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ανακοίνωσε την απόφασή του κρίνοντας ένοχους και πάλι τους Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρία Μαραγγέλη, για τις κατηγορίες της ψευδούς κατάθεσης και της ψευδούς καταμήνυσης, σε βαθμό πλημμελήματος όπως και πρωτόδικα.