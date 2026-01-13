Τέσσερις μήνες μετά την πρωτόδικη απόφαση για τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση Novartis, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ήρθε να «σφραγίσει» την καταδίκη τους.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ανακοίνωσε την απόφασή του κρίνοντας ένοχους και πάλι τους Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρία Μαραγγέλη, για τις κατηγορίες της ψευδούς κατάθεσης και της ψευδούς καταμήνυσης, σε βαθμό πλημμελήματος όπως και πρωτόδικα.

Συγκεκριμένα, ο Φ. Δεστεμπασίδης κρίθηκε ένοχος και για τις δύο πράξεις, ενώ η Μ. Μαραγγέλη, όπως και πρωτόδικα, για ψευδή κατάθεση και για την ψευδή καταμήνυση, σε βάρος των Γεωργιάδη, Στουρνάρα, Σαμαρά και Λοβέρδου, με εξαίρεση τρεις πράξεις που παραγράφηκαν. Με την απόφαση παύει η δίωξη στο σκέλος που αφορά τον Μάριο Σαλμά. Στους κατηγορούμενους χορηγήθηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, όπως και πρωτόδικα, ενώ αναμένεται η ανακοίνωση των ποινών.

Οι κατηγορούμενοι, πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες με τις κωδικές ονομασίες «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση», βρέθηκαν στο εδώλιο μετά τις μηνύσεις που κατέθεσαν σε βάρος τους τα πολιτικά πρόσωπα που με τις μαρτυρίες τους έβαλαν στο «κάδρο» της υπόθεσης Novartis. Οι Αντώνης Σαμαράς, Άδωνις Γεωργιάδης, Ανδρέας Λοβέρδος, Γιάννης Στουρνάρας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Ευάγγελος Βενιζέλος, Μάριος Σαλμάς, ζήτησαν μέσω των δικηγόρων τους την καταδίκη τους.

Η εισαγγελέας της έδρας στην αγόρευσή της ζήτησε την καταδίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων, όπως και πρωτοδίκως, επισημαίνοντας, μεταξύ πολλών άλλων, ότι η υπόθεση της Novartis αποτελεί βαρύ πλήγμα για τη δημοκρατία. «Όλη η υπόθεση στηρίχθηκε τελικά σε αυτές τις καταθέσεις… Ο τρόπος που ελήφθησαν οι καταθέσεις είναι περίεργος. Δεν ανταποκρίνονται σε σοβαρή διαδικασία. Βέβαια, οι υπογράφοντες έχουν την ευθύνη. Ασκήθηκε και μια πίεση στους εισαγγελείς να περαιώσουν αυτή τη δικογραφία» σημείωσε η εισαγγελική λειτουργός, ενώ οι κατηγορούμενοι, από την πλευρά τους, τόνισαν πως δεν έδρασαν από δόλο και υποστήριξαν ότι κατέθεσαν στις αρχές όσα τους είχε μεταφέρει ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της Novartis Hellas, Κωνσταντίνος Φρουζής.

Οι δύο κατηγορούμενοι σε πρώτο βαθμό είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης 33 και 25 μηνών, αντίστοιχα, με τριετή αναστολή. Το πρωτόδικο δικαστήριο αναγνώρισε και στους δύο καταδικασθέντες το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.