Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαρωνικού ανέλαβε την έρευνα για τον εμπρηστικό μηχανισμό που εντοπίστηκε κάτω από σταθμευμένο όχημα ενός υπηκόου Αλβανίας που διαμένει στην περιοχή.

Για την ΕΛΑΣ σήμανε συναγερμός γύρω στις 9:40 το βράδυ της Δευτέρας, όταν διαπιστώθηκε ότι στην εξάτμιση του ΙΧ αυτοκινήτου άγνωστοι είχαν δέσει με tie-wrap μια σακούλα που έμοιαζε να κρύβει κάποιον εκρηκτικό μηχανισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι η οδός Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Θορικού αποκλείστηκε από αστυνομικούς, ενώ προληπτικά κλήθηκαν Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ. Το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ ήταν αυτό που έσωσε τη λύση καθώς εξουδετέρωσε τον μηχανισμό, ο οποίος τελικά ήταν εμπρηστικός και όχι εκρηκτικός, αποτελούμενος από 3 φιαλίδια βουτανίου (γκαζάκια), σπίρτα ως προσάναμμα και ένα μπουκάλι με βενζίνη.

Ο ιδιοκτήτης του ΙΧ αυτοκινήτου δεν έχει ποινικό μητρώο, είναι εντελώς άγνωστος στην ΕΛΑΣ, ενώ μένει αρκετά χρόνια στα Καλύβια Θορικού, έχοντας δημιουργήσει οικογένεια και εργάζεται σε ταβέρνα της περιοχής.

Γι’ αυτό και περιπλέκεται το μυστήριο, αναφορικά με το περιστατικό και συγκεκριμένα γιατί έγινε στόχος ένας «καθαρός» από ποινικές υποθέσεις άνθρωπος.