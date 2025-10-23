Με κουκούλες και μπουφάν στα πρόσωπα εξήλθαν από τη ΓΑΔΑ οι 34 από τους 37 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αφού έφτασαν στη ΓΑΔΑ από το Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που εδρεύει επί της οδού Λουκάρεως.

Η κινηματογραφική άφιξη των συλληφθέντων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη ΓΑΔΑ

Η επιχείρηση μεταγωγής ξεκίνησε λίγο πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα, μετά τη μαραθώνια κατάθεση των κατηγορουμένων σε στελέχη του ελληνικού FBI του τμήματος Βόρειας Ελλάδας.

Η πομπή αποτελούνταν από συνολικά 24 οχήματα της ΕΛ.ΑΣ., με 23 συμβατικά περιπολικά και ένα όχημα συνοδείας.

Πάνω από 100 άτομα στη δικογραφία

Συνολικά οι συλλήψεις είναι 37 (σ.σ. ανάμεσά τους κι ένας λογιστής ο οποίος είχε κομβικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση), ενώ εκτιμάται ότι από το σύνολο της δράσης της οργάνωσης, από το 2018 μέχρι σήμερα, η προκληθείσα ζημία σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ και του Ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται σε τουλάχιστον 5.017.662 ευρώ, ενώ αναμένεται να υπερβεί τα 10.000.000 ευρώ μετά τον πλήρη έλεγχο.

Την ίδια ώρα, η δικογραφία περιλαμβάνει περισσότερα από 100 άτομα, τα οποία φαίνονταν να αποκομίζουν μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ όπως προκύπτει από την έρευνα του ελληνικού FBI οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες δεν είναι καν αγρότες. Μάλιστα, τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν τυχόν αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί και τα δήλωναν στο όνομα ανθρώπων που εργάζονταν ως μάγειρες, οδηγοί, ηλεκτρολόγοι, DJ και σερβιτόροι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της εξαπάτησης είναι μία περίπτωση κατηγορουμένου ο οποίος εμφανίζεται το χρονικό διάστημα από το 2018 έως το 2024 να έχει λάβει 450.000 ευρώ επιδότηση για αγροτεμάχιο που δεν έχει στη… Λίμνη Κάρλα. Φαντάζει απίστευτο, αλλά τα 350.000 ευρώ τα έλαβε το 2024 για το ίδιο αγροτεμάχιο, που είχε πληγεί από την κακοκαιρία Daniel!

Φερόμενοι ως αρχηγοί είναι ένας 38χρονος από τα Γιαννιτσά ο οποίος δήλωνε αγρότης και είχε αναλάβει να βρίσκει πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και να τα «αξιοποιεί» αναλόγως. Παλαιότερα εργαζόταν ως υπάλληλος σε γραφείο παροχής υπηρεσιών σε αγροτικές μελέτες και συγκεκριμένα ήταν υπεύθυνος για τους φακέλους με τα δικαιολογητικά σχετικά με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ). Μέσω του ΟΣΔΕ οι πελάτες του 38χρονου δήλωναν τις εκτάσεις και τα ζώα τους, ώστε να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο άλλος είναι 36 ετών από το Ηράκλειο της Κρήτης και εμφανίζονταν να εργάζεται σε Κέντρο Υποδοχής Δικαιολογητικών.