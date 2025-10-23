Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκαν το πρωί της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου από το Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης στην Αθήνα οι 34 από τους 37 συλληφθέντες για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η επιχείρηση μεταγωγής ξεκίνησε λίγο πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα, μετά τη μαραθώνια κατάθεση των κατηγορουμένων σε στελέχη του ελληνικού FBI του τμήματος Βόρειας Ελλάδας.

Η πομπή αποτελούνταν από συνολικά 24 οχήματα της ΕΛ.ΑΣ., με 23 συμβατικά περιπολικά και ένα όχημα συνοδείας.

Κατά την άφιξή τους στην Αθήνα, η πρώτη στάση των συλληφθέντων ήταν η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), ενώ σε λίγη ώρα αναμένεται η μεταγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που εδρεύει επί της οδού Λουκάρεως.

Συνολικά 120 άτομα στη δικογραφία

Συνολικά 120 άτομα περιλαμβάνει η δικογραφία που σχηματίστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά τη λήψη παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων την περίοδο 2018-2022, με την ΕΛ.ΑΣ. και συγκεκριμένα το «ελληνικό FBI» από το πρωί της Τρίτης 21 Οκτωβρίου να πραγματοποιήσει 37 συλλήψεις.

Η αστυνομική επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος πραγματοποιήθηκε σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη, και στόχος της ήταν η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες, μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και της Εθνικής Οικονομίας.

Όπως προέκυψε από τη σχετική έρευνα, τα εμπλεκόμενα άτομα λάμβαναν παρανόμως οικονομικές ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και δηλώσεων.