Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν πριν από λίγο, έπειτα από τις απολογίες τους, ο 54χρονος υπεύθυνος τουριστικού πρακτορείου και ο 34χρονος Βρετανός, θείος του 2,5 ετών κοριτσιού που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου στη Λάρδο της Ρόδου.

Οι δύο άνδρες, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους κ.κ. Μηνά Τσέρκη και Αντώνη Ζερβό, αρνήθηκαν την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια που τους αποδίδεται. Κατά την απολογία του, ο 54χρονος υποστήριξε ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση ούτε με το ξενοδοχείο ούτε με την οικογένεια των Βρετανών, ενώ ο 34χρονος θείος τόνισε ότι από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει πως είχε την ευθύνη του παιδιού. Αντιθέτως, όλα δείχνουν ότι το μικρό κορίτσι δεν βρισκόταν μαζί του τη στιγμή του περιστατικού.

Όπως αναφέρει η Ροδιακή, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή και οι δύο άνδρες αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς όρους.