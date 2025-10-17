Ένας 60χρονος Έλληνας, κάτοικος Κομοτηνής, συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης 16 Οκτωβρίου 2025 στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων, καθώς επιχείρησε να εισέλθει στη χώρα μεταφέροντας παράνομα σκευάσματα-εμβόλια κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Πηγές του υπουργείου ΥΠΑΑΤ ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι το «υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για την εφαρμογή των μέτρων κατά της ευλογιάς και για τον εντοπισμό περιπτώσεων εισαγωγής παράνομων εμβολίων.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατά τη διάρκεια τελωνειακού ελέγχου στο όχημα το συλληφθέντος, οι αστυνομικοί της Τελωνειακής Διεύθυνσης Κήπων, σε συνεργασία με στελέχη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, εντόπισαν ένα κιβώτιο από φελιζόλ το οποίο περιείχε σκευάσματα-εμβόλια κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και συγκεκριμένα: