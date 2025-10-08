Ελεύθερο συνεχίζει να κυκλοφορεί το άτομο που σκότωσε εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας με τις Αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Η αστυνομία εκτιμά ότι το κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας δεν ήταν η ληστεία ενώ στο «μικροσκόπιο» έχει μπει βίντεο – ντοκουμέντο που έχει τραβηχτεί λίγα μόλις λεπτά μετά το διπλό φονικό που έπνιξε στο αίμα το ήσυχο κάμπινγκ.

Το βίντεο – ντοκουμέντο πρόβαλε το Mega δείχνει τη διαδρομή του ατόμου που θεωρείται πιθανό να είναι ο εκτελεστής να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα με τη μηχανή του.

«Πρόκειται για μία υπόθεση μυστήριο»

Πρόκειται για μία υπόθεση μυστήριο» δήλωσε μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» το πρωί της Τετάρτης 8/10 ο επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

«Είναι ή κληρονομικό ή προσωπικό. Ίσως και είχε διαφορές με κάποιο οικογενειακό πρόσωπο. Στην αστυνομία έχει μπει στο επίκεντρο δύο βίντεο. Το ένα δείχνει ένα μηχανάκι να φεύγει μ’ έναν αναβάτη. Το μυστήριο είναι πως αυτός ο 68χρονος είχε δεχτεί επίθεση με αεροβόλο όπλο. Τον πυροβόλησαν στο πρόσωπο και όταν γίνεται αυτό θες να το σκότωσες. Τότε δεν είχε μιλήσει στην αστυνομία από την αρχή. Και μετά έγινε ένα δεύτερο περιστατικό» συμπλήρωσε.

Το κάμπινγκ όπου σημειώθηκε το διπλό φονικό

Στην εκπομπή του Mega μίλησε και ο Αντώνης Κατσάς, δικηγόρος της οικογένειας του 68χρονου θύματος δολοφονίας.

«Είχε γίνει μία απόπειρα και υπήρξαν ενδείξεις και για ένα άλλο συμβάν. Υπήρξε μία αδράνεια από τις Αρχές και δεν υπήρξε μέριμνα για την προστασία αυτού του ανθρώπου. Ο ανιψιός με πήρε πρώτος τηλέφωνο. Παρακαλεί τα Μέσα να είναι φειδωλά στις κρίσεις που κάνουν απέναντι στην οικογένεια για πράγματα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα» επεσήμανε.

«Ακούστηκε στην έναρξη του θέματος πως υπήρξαν διαφορές (θείου-ανιψιού). Δεν υπήρξε καμία ουσιαστική διαφορά που να δημιουργούσε πρόβλημα» πρόσθεσε.