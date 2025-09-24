Τον τρόμο έσπειρε το βράδυ της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας ένας 24χρονος από την Παλαιστίνη, ο οποίος δεν δίστασε ακόμα και να δαγκώσει αστυνομικό της Ομάδας ΔΙΑΣ, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν πρώτη φορά στη συμβολή των οδών Σωκράτους και Χαλκοκονδύλη να επιχειρεί με ένα ψαλίδι να τραυματίσει μία αλλοδαπή γυναίκα. Δύο άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ τον είδαν και επιχείρησαν να τον σταματήσουν, με τον 24χρονο Παλαιστίνιο να χτυπάει έναν αστυνομικό στο κεφάλι (φορούσε το κράνος του) και έναν δεύτερο να τον δαγκώνει στο πόδι, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Αφού τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο ΤΔΕΕ Ομόνοιας, διαπιστώθηκε ότι νωρίτερα στην οδό Μάρνης είχε επιτεθεί με ένα γυάλινο μπουκάλι σε έναν άλλο αλλοδαπό, προκειμένου να τον ληστέψει. Αφού τον χτύπησε με το γυάλινο μπουκάλι στο κεφάλι, του άρπαξε ένα τσαντάκι που κατά δήλωση του θύματος περιείχε περίπου 600 ευρώ σε μετρητά. Μάλιστα, ο αλλοδαπός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Ο 24χρονος είχε στην κατοχή του ένα σακίδιο, μέσα στο οποίο οι αστυνομικοί του ΤΔΕΕ Ομόνοιας βρήκαν 5 μαχαίρια και ακόμα ένα ψαλίδι.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, μεταξύ άλλων, για απόπειρα ανθρωποκτονίας.