Τον τρόμο στα χέρια του ίδιου της του συντρόφου φέρεται να έζησε μια 20χρονη στη Θεσσαλονίκη. Ο 26χρονος με καταγωγή από την Αλβανία συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό και παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η νεαρή κοπέλα στις Αρχές, όλα έγιναν ενώ οι δυο τους βρίσκονταν σε ξενοδοχείο στην περιοχή του ΟΣΕ. Όπως περιέγραψε, κατά τη διάρκεια ερωτικής συνεύρεσης εκείνος έγινε βίαιος παρά τη θέλησή της, προκαλώντας της μώλωπες, ενώ προηγουμένως προέβη σε χρήση κοκαΐνης.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα και όπως μεταδίδει το thestival.gr, έγινε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.