Ελεύθεροι αφέθηκαν αφού πέρασαν πρώτα από τον ανακριτή, οι τρεις συλληφθέντες για τη λάθος μετάγγιση αίματος στο νοσοκομείο «Ευρωκλινική» στους Αμπελόκηπους.

Τα τρία άτομα που συνελήφθησαν ήταν η νοσηλεύτρια που πραγματοποίησε τη μετάγγιση, η επόπτρια και ο διευθυντής της κλινικής.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Όπως είχε συμβεί και πριν λίγους μήνες στο Τζάνειο, νοσηλεύτρια ξεκίνησε μετάγγιση αίματος λάθους ομάδας σε ασθενή. Η σύζυγός του το κατάλαβε και διεκόπη, ενώ είχαν ήδη τοποθετηθεί 40ml από τα 200ml. Ο 67χρονος νοσηλεύτηκε στην εντατική.

Σε εξέλιξη βρίσκεται προανάκριση του Τμήματος Αμπελοκήπων.

«Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του»

Η κλινική εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό και ανέφερε ότι ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση» αναφέρει η ανακοίνωση από την «Ευρωκλινική».

Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο. Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας».