Φρίκη έχουν προκαλέσει τα λεγόμενα τριών γυναικών που καταγγέλλουν στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων και συγκεκριμένα γιατρό της Πολεμικής Αεροπορίας για ενδοοικογενειακή βία.

Ο ένστολος, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του Mega έχει ασκήσει βία στην πρώην σύζυγό του αλλά και σε δύο ακόμη γυναίκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι υπάρχει παραπομπή του ενστόλου στο Αεροδικείο, ωστόσο εκείνος εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος.

«Αν ένας άνθρωπος υπότροπος συνεχίζει και ενοχλεί το θύμα, είναι αδίκημα. Μπορεί το θύμα να καλέσει την Αστυνομία», επεσήμανε χαρακτηριστικά το πρωί της Δευτέρας 8/9 για το θέμα η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Τι αποκαλύπτει συγγενής ενός εκ των θυμάτων

Συγγενής ενός εκ των θυμάτων μίλησε στο Mega επισημαίνοντας πως μέσα στο 2024 ο άνθρωπος αυτός έχει επιτεθεί σε τρεις γυναίκες, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν κι άλλες γυναίκες που έχουν πέσει θύματά του.

«Πηγαίναμε κάπου οικογενειακά και το τηλέφωνο του συγγενικού μου προσώπου χτυπούσε ανά 5 λεπτά. Σε μία στροφή χάνεται το σήμα του τηλεφώνου και έγινε ο κακός χαμός. Αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε σε πάρκινγκ για να κάνουμε βιντεοκλήση για το πού είμαστε, επειδή χάθηκε το σήμα του τηλεφώνου για 5 λεπτά», είπε ο συγγενής του θύματος στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» προ λίγων ημερών.

«Έβλεπα το συγγενικό μου πρόσωπο με μάτι μαυρισμένο, χείλη χτυπημένα. Όταν τη ρώτησα τι συμβαίνει, μου είπε “έπεσα από τη σκάλα”. Η κοπέλα βρήκε τη δύναμη, έδωσε τέλος στη σχέση κι από εκεί άρχισε το επόμενο στάδιο του μαρτυρίου. Το συγγενικό μου πρόσωπο έλαβε εκδικητική αγωγή, στην οποία έλεγε ότι ήταν 10 μήνες μαζί και της ζητούσε τα χρήματα για τις εξόδους τους» σημείωσε.