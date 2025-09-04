Η στιγμή που ο άγνωστος αρπάζει το βρέφος στο Κουκάκι έχει καταγραφεί σε βίντεο. Ειδικότερα, ο άνδρας φαίνεται να αρπάζει το μωρό και να τρέχει.

Οι έρευνες για τον δράστη συνεχίζονται με τους αστυνομικούς να αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Σύμφωνα με μια 35χρονη Ρομά, ο άνδρας της άρπαξε το περίπου δύο μηνών βρέφος και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση. Σύμφωνα με την καταγγελία στην ΕΛΑΣ, η 35χρονη μπήκε σε λεωφορείο του Πειραιά για να ζητιανέψει κι εκεί ο άγνωστος για την ώρα άνδρας, φέρεται να της είπε να κατέβουν μαζί για να της αγοράσει γάλα το μωρό.

Εκεί, στην Ακτή Κονδύλη, σε ένα φαρμακείο και όχι σε σούπερ μάρκετ όπως ήταν η αρχική ενημέρωση, υποστηρίζει η 35χρονη ότι της άρπαξε το βρέφος κι εξαφανίστηκε. Το μωρό εντοπίστηκε τελικά μετά από ώρες, από μια 54χρονη Αλβανίδα στο Κουκάκι, ενώ πλέον είναι σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο νοσοκομείο Παίδων.

Η 35χρονη Ρομά συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας και θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης. Πρόκειται για μια υπόθεση με πολλά κενά αλλά και κοινά στοιχεία με αυτή του Αλίμου τον Μάιο.