Έρευνες στο Κουκάκι αλλά και στην Ακτή Κονδύλη στον Πειραιά, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας, πραγματοποιούν από νωρίς το πρωί άνδρες και γυναίκες της ΕΛ.ΑΣ. αναφορικά με το βρέφος που βρέθηκε παρατημένο σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην οδό Καλλιρόης.

Αυτό καθώς αναζητούν τον άγνωστο άνδρα, που σύμφωνα με μια 35χρονη Ρομά, της άρπαξε το περίπου δύο μηνών βρέφος και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σύμφωνα με την καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ., η 35χρονη μπήκε σε λεωφορείο του Πειραιά για να ζητιανέψει κι εκεί ο άγνωστος για την ώρα άνδρας φέρεται να της είπε να κατέβουν μαζί, για να της αγοράσει γάλα για το μωρό.

Εκεί, στην Ακτή Κονδύλη, σε ένα φαρμακείο και όχι σε σούπερ μάρκετ όπως ήταν η αρχική ενημέρωση, υποστηρίζει η 35χρονη ότι της άρπαξε το βρέφος κι εξαφανίστηκε.

Το μωρό εντοπίστηκε τελικά έπειτα από ώρες από μια 54χρονη Αλβανίδα στο Κουκάκι, ενώ πλέον είναι σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο νοσοκομείο Παίδων.

Η 35χρονη Ρομά συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας και θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης. Πρόκειται για μια υπόθεση με πολλά κενά αλλά και κοινά στοιχεία με αυτή του Αλίμου τον Μάιο, όπου ένα βρέφος μόλις τριών μηνών βρέθηκε σε κάδο απορριμμάτων.