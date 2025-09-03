Ένα μωρό μόλις ενός μηνός βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε καρότσι σούπερ μάρκετ στο Κουκάκι γύρω στις 9 παρά το βράδυ της Τετάρτης.

Το μωρό εντόπισε γυναίκα από την Αλβανία που βρέθηκε στην περιοχή και αμέσως ενημέρωσε τις Αρχές ενώ στη συνέχεια ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ.

Περίπου 45 λεπτά αργότερα, μία γυναίκα Ρομ μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα στα Καμίνια και κατήγγειλε ότι άγνωστος άνδρας της άρπαξε το μωρό στο σούπερ μάρκετ.

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο και εξετάζει κάμερες από παρακείμενα καταστήματα για ύποπτες κινήσεις, προκειμένου να εντοπίσει τον δράστη.

Το μωρό έχει μεταφερθεί στο Παίδων για εξετάσεις και προστατευτική φύλαξη με εισαγγελική εντολή και είναι καλά στην υγεία του.

Σημειώνεται ότι παρόμοιο περιστατικό συνέβη τον περασμένο Μάιο όταν άνδρας άρπαξε 6 μηνών μωρό από σούπερ μάρκετ της Ομόνοιας και το εγκατέλειψε σε κάδο απορριμάτων στον Άλιμο. Μάλιστα, οι Αρχές θα εξετάζουν αν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις δύο υποθέσεις.