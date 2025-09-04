Απολογούνται σήμερα οι πρώτοι 17 κατηγορούμενοι για συμμετοχή στη μεγάλη εγκληματική οργάνωση, γνωστή πλέον και ως «μαφία της Κρήτης». Αύριο θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι, ενώ στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας βρίσκεται και δεύτερη δικογραφία που περιλαμβάνει σοβαρότερα αδικήματα, εκτός από ναρκωτικά, όπως εκβιασμούς, σωματικές βλάβες και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Στα δικαστήρια των Χανίων είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς συγγενείς και φίλοι των συλληφθέντων. «Σε αγαπώ πολύ», ακούστηκαν να φωνάζουν κάποιοι, ενώ οι κατηγορούμενοι τους χαιρετούσαν.

Χανια: Στον ανακριτή πριν λιγο η πρώτη ομάδα συλληφθέντων της φερομενης εγκληματικής οργάνωσης Posted by Flashnews.gr on Wednesday, September 3, 2025

Σημειώνεται πως σήμερα απολογούνται 17 άτομα, από τα συνολικά 48 που συνελήφθησαν την 31η Αυγούστου στο πλαίσιο μεγάλης, συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε πως «αναμένονται και άλλες συλλήψεις για αυτή την υπόθεση», όπως επίσης τις επόμενες ημέρες αναμένεται η προσαγωγή αρκετών υπόπτων, όπως και άλλων εμπλεκομένων, ώστε να δώσουν εξηγήσεις στον αρμόδιο ανακριτή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ορισμένα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εμπλέκονται σε εκβιασμούς, πρόκληση σωματικών βλαβών, ακόμα και σε απόπειρες ανθρωποκτονίας.

«Υπήρχαν ήδη στοιχεία, οπότε 16 άτομα βρίσκονται ήδη στη φυλακή για τα αδικήματα που έχουν διαπράξει και εντάσσονται στην εγκληματική οργάνωση», τόνισε η κ. Δημογλίδου.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό με την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε βάρος αστυνομικού, καθώς και η αποτροπή, την τελευταία στιγμή, αντίστοιχης ενέργειας στην οικία δικηγόρου στα Χανιά. Στη δικογραφία περιγράφονται και άλλες εγκληματικές πράξεις, οι οποίες αναμένεται να διερευνηθούν περαιτέρω.

Το κουβάρι της υπόθεσης ξετυλίχθηκε, σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, σταδιακά από τον Ιανουάριο οπότε και έγιναν οι 16 συνολικά συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και άλλων αδικημάτων.