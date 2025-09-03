Δύο αδέλφια, με κομβικό ρόλο στη «μαφία της Κρήτης», φέρονται να εκβίαζαν κληρικό, με σκοπό να αποκτήσουν εκκλησιαστικές εκτάσεις.

Τα δύο αδέλφια, που εμφανίζονται ως ηγετικά μέλη του κυκλώματος, είχαν βάλει στο στόχαστρο 175 στρέμματα στο Ακρωτήρι Χανίων.

Για να τα αποκτήσουν, φέρονται, σύμφωνα με το Star, να εκβίαζαν με ροζ βίντεο υψηλόβαθμο κληρικό με μεγάλη επιρροή, απειλώντας ότι θα τον εκθέσουν δημόσια.

Το έγγραφο που αποκάλυψε το Star, φέρει τη βεβαίωση του Αρχιμανδρίτη -απότελεσμα εκβιασμού- και αναφέρει: «Βεβαιώνω ότι το αγροτεμάχιο στη θέση Αυλέμονας δεν ανήκει στην περιουσία της Εκκλησίας».

Το ακίνητο-φιλέτο πουλήθηκε τελικά σε Ισραηλινό υπήκοο έναντι 1.500.000 ευρώ.

Ο κοριός της ΕΥΠ κατέγραψε τα μέλη του κυκλώματος να μιλούν συνεχώς για το επίμαχο «χαρτί», το οποίο φύλαγαν κλειδωμένο σε χρηματοκιβώτιο. Οι συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός αποκαλύπτουν έναν κληρικό-μαφιόζο, που σύμφωνα με τις καταγραφές έδινε εντολές για ξυλοδαρμούς. «Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου. Τι λέει για όλους σας…Τι… Μόνο δολοφονίες δε μας έχει διατάξει ακόμα να σας κάνουμε. Εγώ τον έχω τώρα, σε 12 βίντεο, τον έχω σε 1.000 φωτογραφίες… Μα είναι και μ…. ο άνθρωπος», ανέφερε μέλος του κυκλώματος. «Μου στέλνει αυτόν δείρτε τον, αυτόν ακόμα να τον βρείτε;».

Το «Game of Thrones» για τη διαδοχή Μητροπολίτη και ο Πάνος Καμμένος

Μετά τον θάνατο του Μητροπολίτη Χανίων Δαμασκηνού, το κύκλωμα προσπάθησε να προωθήσει δικό του πρόσωπο στη διαδοχή, ώστε να διασφαλίσει ότι δε θα ανοίξει ξανά η υπόθεση με τις εκκλησιαστικές εκτάσεις.

Ο κοριός της ΕΥΠ αποκάλυψε συνομιλία του φερόμενου αρχηγού του κυκλώματος με τον πρώην υπουργό Άμυνας Πάνο Καμμένο, στον οποίο ζήτησε παρέμβαση για να εκλεγεί «ο εκλεκτός» Μητροπολίτης.

Αρχηγός κυκλώματος: Αυτός είναι δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους…

Πάνος Καμμένος: Λοιπόν μη μιλάς πολύ. Εάν εξαρτάται από τους Αμερικανούς, εγώ το καθαρίζω.

Αρχηγός κυκλώματος: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικανούς, γιατί είναι περιοχή δικιά τους.

Πάνος Καμμένος: Το καθαρίζω!

Ο Πάνος Καμμένος δεν αρνήθηκε ότι μίλησε με το συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά ανέφερε ότι δεν επικοινώνησε με τον αρχιμανδρίτη, ούτε βοήθησε σε αυτό που του ζητήθηκε. Μάλιστα, έκανε μια φορτισμένη ανάρτηση στην οποία έγραφε: «Δε με αφήνετε να αγιάσω, οκ πάμε ξανά. Φοβάστε πολύ και νομίζετε ότι θα σας φοβηθώ. Τώρα αρχίζουμε πάλι…. Σας έχω …».

Από την πλευρά του, ο εμπλεκόμενος κληρικός, π. Μελχισεδέκ, σε ανακοίνωσή του τόνισε: «Δεν έλαβα ποτέ καμία πολιτική μεσολάβηση για την εκλογή μου. Δεν γνώριζα ούτε θα μπορούσα να γνωρίζω αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε παράνομες δραστηριότητες».