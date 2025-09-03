Ακολουθώντας τα ίχνη του χρήματος, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση των λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων των πρωταγωνιστών στην πολύκροτη υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης.

Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής έχουν μπει οι κινήσεις των επίμαχων λογαριασμών και η ακίνητη περιουσία των προσώπων που ελέγχονται ποινικά από τη δικαιοσύνη, η οποία χειρίζεται την υπόθεση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη, στο πλαίσιο του ελέγχου που είναι σε εξέλιξη, έχουν εντοπιστεί ίχνη κίνησης λογαριασμών και στο εξωτερικό. Έτσι, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητηθεί η συνδρομή των αρμόδιων αρχών του εξωτερικού.

Το σύνολο των στοιχείων που θα συγκεντρώσει η έρευνα της Αρχής, σε δεύτερο χρόνο, θα διαβιβαστεί στις δικαστικές αρχές, οι οποίες και θα εξετάσουν αν προκύπτουν ενδείξεις για την τέλεση αξιόποινων πράξεων με αποτέλεσμα να διευρυνθεί ο κύκλος των αδικημάτων για τα οποία οι συλληφθέντες βρίσκονται, ήδη, αντιμέτωποι.

Σημειώνεται πως κατά τη χθεσινή παρουσίασή της για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, η Ελληνική Αστυνομία επισήμανε πως συνολικά, έχουν καταγραφεί 5.800 διακινήσεις-αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών, έχοντας προμηθεύσει πάνω από 41 κιλά κάνναβης, 9 κιλά κοκαΐνης και 2 κιλά ηρωίνης, με το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος να υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 1.177.720 ευρώ.

Από την ΕΛ.ΑΣ. αναφέρθηκε επίσης περίπτωση εκβίασης σε βάρος κληρικών- εκπροσώπων της μοναστηριακής περιουσίας, καθώς και υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων Ιεράς Μονής, με οικονομικό όφελος, το οποίο ξεπερνά το 1.500.000 ευρώ.