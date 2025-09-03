Όλο και περισσότερα είναι τα στοιχεία που βλέπουν το «φως» αναφορικά με το τεράστιο κύκλωμα με όρους μαφίας που δρούσε στα Χανιά, γενικότερα στην Κρήτη και όχι μόνο, σκορπίζοντας τον φόβο σε όσους έπεφταν στα νύχια των μελών του.

Στην ογκωδέστατη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται 49 κατηγορούμενοι, ενώ υπάρχουν χιλιάδες ηχογραφημένες συνομιλίες που φανερώνουν την ανεξέλεγκτη δράση της αδίστακτης εγκληματικής ομάδας.

Αρχηγοί φέρονται να είναι δύο αδέλφια επιχειρηματίες, με δραστηριότητα στον τουρισμό και στην εστίαση με τον τζίρο του κυκλώματος να ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ, εκ των οποίων το ένα τρίτο προέρχεται από τη διακίνηση ναρκωτικών.

«Είναι στα πρότυπα της μαφίας»

Τα μέλη της μαφίας στην Κρήτη, όπως μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης 3/9 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», είχαν απλώσει τα πλοκάμια τους και στο εσωτερικό της Εκκλησίας, χρησιμοποιώντας κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο για να επιτύχουν τους σκοπούς τους.

«Ήταν σημαντικό ότι οι δύο αστυνομικοί από την ασφάλεια έπιασαν δουλειά σε ένα κατάστημα εστίασης του φερόμενου κυκλώματος. Εκείνοι οι δύο κατάφεραν να διεισδύσουν και να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη των μελών του κυκλώματος, και προσπάθησαν να εκμαιεύσουν πράγματα. Έγιναν επισυνδέσεις που αυτές έβγαλαν πολλά πράγματα. Αυτό το κύκλωμα φαίνεται πως πουλούσε ναρκωτικά, όπλα, έκανε εκβιασμούς, είχε βάλει βόμβες. Αυτό το κύκλωμα φαίνεται ότι δραστηριοποιείται στην Κρήτη χρόνια. Γιατί δεν έβγαινε; Ποιος το κάλυπτε; Εκβίαζαν και παπάδες, εκβίασαν έναν αρχιμανδρίτη ο οποίος στη συνέχεια έγινε και αυτός εκβιαστής», είπε ο επίτιμος πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

«Τον τελευταίο καιρό κατέβηκε στην Κρήτη ένας συγκεκριμένος άνθρωπος που δεν είχε καμία σχέση με την Κρήτη. Από τη στιγμή που κατέβηκε κάτω άρχισαν να βγαίνουν κάποιες υποθέσεις. Αυτό λέει ότι ίσως κάποιοι δεν ήθελαν, κάλυπταν ή επηρεάζονταν. Είναι στα πρότυπα της μαφίας, μόνο συμβόλαια θανάτου δεν έχουν», σημείωσε.

Ο «Πατομπούκαλος» και η βόμβα στο σπίτι αστυνομικού

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, σημαντικά στοιχεία στην εξάρθρωση της οργάνωσης έδωσε ένα πρώην μέλος της. Το πρόσωπο αυτό κατονόμασε ένα μέλος της οργάνωσης με το προσωνύμιο «Πατομπούκαλος» ως ηθικό αυτουργό της έκρηξης βόμβας που είχαν τοποθετήσει στο σπίτι του αστυνομικού τον Ιανουάριο του 2024.

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο πρόσωπο, ο «Πατομπούκαλος» προμηθευόταν ναρκωτικά, κυρίως κοκαΐνη, από αστυνομικό, ο οποίος τα έκλεβε από τις ποσότητες που είχαν κατασχέσει οι συνάδελφοί του.

Από τις κύριες δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης ήταν και η παράνομη εμπορία όπλων και πυρομαχικών. Η προώθηση του εμπορεύματος γινόταν κυρίως μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και οι πληρωμές ήταν ηλεκτρονικές, προς λογαριασμούς επιχειρήσεων – «πλυντηρίων».

Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ. δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο η Ελληνική Αστυνομία παρακολουθούσε τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, προκειμένου να φτάσει στη σύλληψή τους.

Στα βίντεο από drones καταγράφονται στιγμιότυπα από αγοραπωλησίες στα οποία τα μέλη της οργάνωσης συναντούσαν, κατόπιν συνεννόησης, πελάτες σε απομονωμένα σημεία του νομού Χανίων όπως ελαιώνες. Μάλιστα φέρεται να είχαν μεριμνήσει να υπάρχει κάλυψη από δέντρα, προκειμένου να μην μπορεί να καταγραφεί η στιγμή της παράνομης αγοροπωλησίας ακόμα και από παρακολούθηση από αέρος.

Πώς αποκαλύφθηκε η δράση του κυκλώματος

Το κύκλωμα αποκαλύφθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών που έφτασαν στην Κρήτη έχοντας ως αποστολή να εισχωρήσουν στους κόλπους της οργάνωσης. Εμφανίστηκαν, δε, ως εργαζόμενοι για σεζόν, που αναζητούσαν και κάτι παραπάνω από το απλό μεροκάματο.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εισχωρήσουν στο κύκλωμα και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των μελών του, με αποτέλεσμα να συλλέξουν κρίσιμες πληροφορίες για την υπόθεση.

Στο κύκλωμα εμπλέκονται αστυνομικοί, στρατιωτικοί, παπάδες και άλλοι που εκβίαζαν δασκάλους και καθηγητές και έδιναν ψεύτικα στοιχεία σε ανθρώπους που ήθελαν. Μεταξύ άλλων προσπαθούσαν να «στήσουν» έδρες δικαστηρίων, προκειμένου να πέσουν στα πιο μαλακά.