Κάθε φαντασία ξεπερνά το εύρος των δραστηριοτήτων της μαφίας της Κρήτης, της οποίας οι δύο «εγκέφαλοι» είχαν απλώσει τα «δίχτυα» τους από την εκκλησία μέχρι νοσοκομεία και τοπικές υπηρεσίες.

Σε μια από τις τηλεφωνικές υποκλοπές της ΕΛ.ΑΣ μάλιστα, προκύπτει πως τα δύο αδέλφια επιχείρησαν να επηρεάσουν ακόμα και την επιλογή του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας, προωθώντας αρχιμανδρίτη της επιρροής τους. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ έχουν καταγραφεί συνομιλίες με τον πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας, Πάνο Καμμένο, ο οποίος εμφανίζεται να συζητά μαζί τους για τον ρόλο των… αμερικανικών αρχών στην υπόθεση.

Από τη «μεσολάβηση» αυτή, οι εγκέφαλοι της μαφίας δεν περίμεναν χρήματα, αλλά τα οστά του Αγίου Λαζάρου, τα οποία φέρεται να είχε στην κατοχή του ο συγκεκριμένος αρχιμανδρίτης.

«Εγκέφαλος»: Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης ο… είναι αρχιμανδρίτης

Πάνος Καμμένος: Ναι

«Εγκέφαλος»: Αυτός είναι δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο κατά 99% γιατί θέλει το Πατριαρχείο.

Πάνος Καμμένος: Ναι

«Εγκέφαλος»: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του ‘χω μιλήσει για σένα, να ξέρεις εγώ του λέω “αδελφέ ήμουν στου Καμμένου. Ο άνθρωπος μπορεί να στηρίξει ο Κάμμενος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση γιατί η περιοχή είναι στο Ακρωτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ τον συγκεκριμένο.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στο Power Talk επιβεβαίωσε ότι μίλησε με το συγκεκριμένο άτομο, το οποίο δήλωσε πως γνώριζε από την εποχή που ήταν στη Νέα Δημοκρατία.

Τη δική του εκδοχή για τη συνομιλία του με τον φερόμενο αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, που έχει καταγράψει η ΕΛ.ΑΣ, έδωσε ο Πάνος Καμμένος μιλώντας στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή Power Talk. Όπως αναφέρει ο ίδιος του είπε πως θα μεσολαβήσει αλλά σημείωσε ότι τελικά… δεν έκανε τίποτα. «Ούτε μίλησα με τον αρχιμανδρίτη, ούτε τον βοήθησα, ούτε σήκωσα ξανά τηλέφωνο».

Εκβιασμός επιχειρηματία με «προσωπικό υλικό» αρχιμανδρίτη

Η δικογραφία αποκαλύπτει επίσης εκβιασμό γνωστού επιχειρηματία των Χανίων, με αφορμή προσωπικό υλικό αρχιμανδρίτη που ισχυρίζονταν ότι διέθεταν σε USB. Τα δύο αδέλφια ζητούσαν «μαρούλι», δηλαδή χρήματα, για να μην το δημοσιοποιήσουν μέσω τοπικού δημοσιογράφου. Ο επιχειρηματίας όμως δεν υπέκυψε και κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία.

Στην ογκώδη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα ενδείξεις χρηματισμού στελέχους νοσοκομείου της Κρήτης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα αδέλφια επεδίωξαν να μισθώσουν το ξενοδοχείο τους με μηνιαίο μίσθωμα 22.000 ευρώ, ώστε να στεγαστεί εκεί δομή ψυχικής υγείας, μέσω διαδικασίας απευθείας ανάθεσης.

Από δασαρχεία έως εισπράξεις χρεών

Οι δραστηριότητες του κυκλώματος φέρεται να περιλάμβαναν και πιέσεις σε υπηρεσίες για τον αποχαρακτηρισμό έκτασης έξι στρεμμάτων που τους ανήκε στον Σταυρό, ενώ παράλληλα «ανέλαβαν» την είσπραξη 20.000 ευρώ από εργολάβο για λογαριασμό τρίτου προσώπου με το οποίο διατηρούσαν φιλικές σχέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24.gr, τα πλοκάμια του κυκλώματος έφτανε μέχρι και στην παιδεία. Συνομιλίες κατέγραψαν μέλος του κυκλώματος να συνομιλεί με μάνα σπουδάστριας, η οποία ζήτησε να “περάσει” η κόρη της τα 10 τελευταία μαθήματα σε σχολή του Ηρακλείου, τονίζει ότι πάσχει από κατάθλιψη και θέλει να την βοηθήσει πριν την διαγράψουν από την σχολή. Φυσικά με το… αζημίωτο.

Στις συνομιλίες, επίσης αποκαλύπτεται ότι αστυνομικός, που ήταν κατηγορούμενος για σοβαρές ποινικές υποθέσεις, τηλεφώνησε σε αρχηγό του κυκλώματος ώστε να διαμορφωθεί η έδρα του δικαστηρίου και να εξασφαλίσει ευνοϊκή δικαστική απόφαση για την υπόθεση που εκκρεμούσε εις βάρος του.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει το ενδεχόμενο στο παρελθόν το κύκλωμα να είχε πρόσβαση σε δικαστικούς λειτουργούς.